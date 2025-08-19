Los incendios de Ourense provocan una caída en la red de fibra de Vodafone

Los incendios que arrasan Ourense y León han provocado este martes un corte de la red de fibra de Vodafone. La empresa ha explicado que el problema reportado por varios usuarios en las redes sociales, donde han notificado fallos en la conexión a internet desde el móvil, ya está solucionado.

El corte de fibra registrado por los usuarios de Vodafone ha sido debido a los incendios en las zonas de Ourense y León, según han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press. La incidencia se ha registrado por un "breve espacio de tiempo" y ya ha quedado solucionada.

"En ningún caso, la red de Vodafone ha sufrido ninguna incidencia generalizada", han recalcado estas mismas fuentes. La compañía indica a través de un comunicado que ha incrementado sus recursos en las zonas afectadas por los fuegos para asegurar la continuidad del servicio de telecomunicaciones.

"Vodafone trabaja en coordinación con la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León y la Unidad Militar de Emergencias y otras administraciones públicas para priorizar el restablecimiento del servicio y garantizar cobertura en los campamentos base desde donde se coordinan las brigadas de extinción", señala la empresa.

La operadora ha incrementado sus efectivos sobre el terreno, ha desplegado varias unidades móviles que se han distribuido en las zonas más afectadas por el fuego y mantiene una estrecha vigilancia de la capacidad y disponibilidad de la red en todo el territorio desde su centro de control.

"El principal problema son las acometidas eléctricas quemadas a las que es difícil acceder. Además, el fuego dificulta y en muchos casos hace inviable instalar grupos electrógenos por su peligrosidad en estos escenarios. No obstante, los efectivos continuarán trabajando hasta lograr el restablecimiento total del servicio a medida que sea posible", añade Vodafone.

La empresa, en esta línea, está activando datos ilimitados en las líneas móviles sin coste para que los clientes que hayan perdido sus domicilios o hayan sido desalojados dispongan de conectividad. Asimismo, la operadora facilitará la reposición de los equipos sin coste cuando sea necesario.