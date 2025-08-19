Ofrecido por:
La atención médica de Manzaneda y San Xoán de Río dejará desde este miércoles de estar centralizada en Trives
Han conseguido restablecer las comunicaciones tras un gran despliegue tecnológico
El Sergas ha acordado que desde este miércoles deje de estar centralizada la atención médica de San Xoán de Río y Manzaneda en el centro de salud de Trives.
Así lo informa en un comunicado en el que explica que este miércoles la actividad volverá a sus respectivos centros de salud tras restablecerse las comunicaciones afectadas por los incendios registrados en los últimos días.
Y es que la Consellería de Sanidade acometió una reorganización de la atención sanitaria en los centros de salud de la provincia de Ourense debido a los fuegos y para garantizar la atención sanitaria.
El Ejecutivo gallego señaló, en un comunicado, que debido a la incidencia en las telecomunicaciones en varios centros de salud la atención médica se centralizaba en los centros de cabecera.