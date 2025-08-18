Helicóptero bombardero trabaja para extinguir el fuego

Helicóptero bombardero trabaja para extinguir el fuego Carlos Castro - Europa Press

Ofrecido por:

Galicia

En libertad la mujer de 81 años detenida por conatos de incendio en Celanova (Ourense)

Cuando el tribunal de instancia de Celanova reciba el atestado, incoará el procedimiento y empezará la práctica de diligencias

Podría interesarte: Galicia persigue a los pirómanos: Detenido un sospechoso de provocar más de una veintena de incendios

Samuel Pérez
Publicada

La Guardia Civil ha puesto en libertad a la mujer de 81 años que fue detenida como supuesta autora de dos conatos de incendio en Celanova (Ourense), por lo que no pasará a disposición judicial.

Vista del incendio forestal que permanece activo este miércoles por la noche en Oímbra (Ourense).

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en cuanto el tribunal de instancia de Celanova reciba el atestado, incoará el procedimiento y comenzará con la práctica de diligencias.

La Unidad Orgánica de Policía Judical de la Guardia Civil informó este domingo de que había realizado nuevas detenciones durante este domingo en relación a fuegos en la provincia de Ourense.

Este equipo del Instituto Armado detuvo a una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. El fuego se originó a las 08:58 horas y se apagó con una superficie quemada de 0.042 hectáreas.

Vecino de Petín

Por otro lado, sobre las 12:30 horas también del domingo se detuvo a un vecino de Petín como supuesto autor de un incendio originado el sábado, que terminó uniéndose a otro declarado el sábado.

En el caso de este hombre no está previsto que pase a disposición judicial este lunes. En principio, el TSXG informa de que lo hará este martes en el tribunal de instancia de A Pobra de Trives. El tribunal, por el momento, no ha recibido el atestado.