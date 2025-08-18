En libertad la mujer de 81 años detenida por conatos de incendio en Celanova (Ourense)

La Guardia Civil ha puesto en libertad a la mujer de 81 años que fue detenida como supuesta autora de dos conatos de incendio en Celanova (Ourense), por lo que no pasará a disposición judicial.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en cuanto el tribunal de instancia de Celanova reciba el atestado, incoará el procedimiento y comenzará con la práctica de diligencias.

La Unidad Orgánica de Policía Judical de la Guardia Civil informó este domingo de que había realizado nuevas detenciones durante este domingo en relación a fuegos en la provincia de Ourense.

Este equipo del Instituto Armado detuvo a una vecina de Ourense de 81 años como presunta autora de dos conatos de incendio en el término municipal de Celanova. El fuego se originó a las 08:58 horas y se apagó con una superficie quemada de 0.042 hectáreas.

Vecino de Petín

Por otro lado, sobre las 12:30 horas también del domingo se detuvo a un vecino de Petín como supuesto autor de un incendio originado el sábado, que terminó uniéndose a otro declarado el sábado.

En el caso de este hombre no está previsto que pase a disposición judicial este lunes. En principio, el TSXG informa de que lo hará este martes en el tribunal de instancia de A Pobra de Trives. El tribunal, por el momento, no ha recibido el atestado.