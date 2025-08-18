Los incendios arrasan Galicia, con más de 54.000 hectáreas calcinadas en cuatro fuegos de Ourense

Situación trágica en Galicia, donde los incendios sin control arrasan miles de hectáreas. La provincia de Ourense es la más perjudicada: los fuegos de Chandrexa de Queixa, Larouco y Oímbra son los más grandes desde que hay registros en la comunidad autónoma, y junto al de A Mezquita, superan las 54.000 hectáreas calcinadas.

La Xunta ha actualizado este lunes por la mañana los datos de los incendios que arrasan Galicia, con unas 63.000 hectáreas en total. Precisamente, esta situación ha obligado a tomar diversas medidas de protección a la ciudadanía y en Ourense permanece activada la situación 2 de alerta.

Los cuatro incendios más grandes, en Ourense

El incendio de Chandrexa de Queixa se ha convertido en el más grande de Galicia desde que hay registros con 17.500 hectáreas arrasadas tras juntarse los focos de Requeixo y Parafita con el de Mormentelos, en Vilariño de Conso. Los municipios de Manzaneda, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza también se han visto afectados por este gran fuego.

El miércoles por la tarde comenzó un incendio en Larouco que ya ha arrasado 15.000 hectáreas tanto en este municipio como en Petín, Quiroga, A Rúa, Vilarmartín de Valdeorras, Rubiá y O Barco de Valdeorras. El de Oímbra comenzó un día antes y tras juntarse con el de Xinzo de Limia iniciado el viernes ha quemado 12.000 hectáreas, parte de ellas en Monterrei, Cualedro, Verín, Laza y Trasmiras.

El cuarto gran incendio de la provincia de Ourense es el de A Mezquita, que comenzó el martes por la mañana y ya ha arrasado 10.000 hectáreas en Galicia, parte de ellas en A Gudiña y Viana do Bolo, al mismo tiempo que ya afecta a la provincia de Zamora. Medios terrestres portugueses colaboran en las tareas de extinción.

Otros incendios que arrasan Ourense

Ourense es la provincia más afectada por los incendios este mes de agosto de 2025 y, más allá de los cuatro grandes fuegos que superan las 54.000 hectáreas, hay otros que calcinan no solo territorio sino también a sus animales y viviendas en la zona.

Uno de ellos es el de Maceda, donde se han quemado 3.000 hectáreas tras unirse dos focos de Santiso y Castro de Escuadro, parte de ellas afectan al municipio de Vilar de Barrio. En Vilardevós hay tres incendios activos: el de Vilar de Cervos, con 900 hectáreas arrasadas; el de Moialde, con 500 hectáreas; y el de Fumaces y A Trepa, que ha quemado 100 hectáreas.

Otro incendio todavía activo es el iniciado en Carballeda de Avia el viernes, que se ha incido al de Beade. Ambos afectan a una superficie de 3.000 hectáreas.

Los fuegos de San Cibrao das Vilas, con 60 hectáreas arrasadas, y el de Montederramo, con 120 quemadas, están estabilizados. El de Verín, por último, lleva controlado desde el martes 12 y ha arrasado unas nueve hectáreas.

Estabilizados o controlados los de A Coruña, Lugo y Pontevedra

El fuego que afecta al Parque das Fragas do Eueme, en el Concello de Montero, está controlado desde esta madrugada tras afectar a 1,5 hectáreas. También en la provincia de A Coruña ha quedado estabilizado el de Muxía tras calcinar 23 hectáreas, mientras que el de Toques fue extinguido la pasada noche tras arrasar 360 hectáreas y obligar a activar la situación 2 por su cercanía a Penagundín.

En Lugo, están estabilizados los incendios de O Saviñao, que afecta a unas 60 hectáreas y comenzó el sábado, y el de Cervantes, que ha calcinado unas 150 hectáreas desde el día 16 por la noche. El fuego que afecta al municipio de A Fonsagrada desde el pasado 5 de agosto ha quemado 150 hectáreas y está controlado desde el día 10, aunque no extinguido.

Pontevedra registra este lunes un incendio que afecta a más de 20 hectáreas, superficie a partir de la que informa la Consellería de Medio Rural. Es el de Agolada, que se inició el pasado viernes y ha calcinado 400 hectáreas tras obligar a decretar la situación 2 al acercarse a la población de O Sexo.