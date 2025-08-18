El bombero forestal que murió en León era de Ourense: "Era un tío con experiencia y sabía lo que hacía"

Medios de'INFOAR' proseguen en las labores de extinción del incendio forestal de Barniedo de la Reina (León) INFOAR

El bombero forestal fallecido anoche en Espinoso de Compludo (León) es un varón de 57 años, natural de Ourense y residente en Soria desde hace más de 30 años.

Más conocido como Nacho, Ignacio, de 57 años, era un integrante del Operativo INFOCAL que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera.

En concreto, era el conductor de la autobomba destacada en Bayubas de Abajo (Soria), que era parte del convoy que partió de Soria en la tarde del pasado sábado, con un total de 22 trabajadores forestales, hacia el lugar del incendio.

Esta mañana se está organizando el regreso del citado convoy, que se producirá a lo largo de este mismo día. Por otro lado, el peón que resultó herido leve y trasladado al Hospital de El Bierzo ha recibido el alta hospitalaria.

La Delegación Territorial desea trasladar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

"Era muy querido por todos"

Nacho residía en Soria capital, pero tenía una pequeña casa en el barrio de la Estación, situado a apenas tres kilómetros de Bayubas. Estaba casado y tenía varios hijos.

Allí se le conocía como un hombre afable y comprometido, siempre dispuesto a colaborar. "Era una persona amable, muy querido por todos", ha recordado el alcalde de la localidad, Juan José Oliva (PP), en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

"Era un tío muy majo, con experiencia y que sabía lo que hacía en estos operativos", le describe también el teniente de alcalde, Javi Sancho, quien dice conocer bien a la víctima. "Es una pena que tengan que pasar estas cosas", lamenta.

Yolanda Díaz lamenta su muerte y reclama "condiciones dignas"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado este lunes la muerte del bombero fallecido. A su vez, ha reclamado "condiciones dignas" para los trabajadores que se encargan de estas labores, así como más "prevención" e "inversión pública".

En un mensaje publicado en la red social 'Bluesky', Díaz ha expresado su más "sentido pésame" y ha deseado una pronta recuperación al compañero herido, al tiempo que ha agradecido a los trabajadores que "protegen" a la población "sin descanso" y ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados.

"Lo seguimos diciendo. Solo hay un camino: prevención, inversión pública y trabajadores y trabajadoras que tengan condiciones dignas. El cambio climático no es ninguna broma", ha escrito la vicepresidenta, según recoge Europa Press.