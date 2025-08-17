La zona del Miño en Ourense y el sur de la provincia estarán este domingo en alerta amarilla por calor

La zona del Miño en Ourense y el sur de la provincia estarán este domingo en alerta amarilla por altas temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De esta forma, el aviso comenzará a las 11:00 de esta jornada y se extenderá hasta las 20.59 horas. Durante ese tiempo se esperan temperaturas que puedan alcanzar los 36 grados.

Durante esta jornada, según recoge Meteogalicia, la Comunidad se mantendrá en situación intermedia entre las altas y las bajas presiones y entrará aire húmedo del atlántico.

Las temperaturas máximas tendrán un ligero descenso y el viento soplará norte-noroeste flojos en general.