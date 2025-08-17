Reabierta la OU-533 mientras la N-525 y la A-52 sufren afectaciones al tráfico en Ourense

La oleada de incendios descontrolados que atraviesa la provincia de Ourense obliga a mantener las medidas de protección a la ciudadanía, donde sigue activada la Situación 2 a nivel provincial.

Según ha informado el 112 Galicia, tras emitirse el Es-Alert de forma preventiva y enviar la alerta con indicaciones e instrucciones ante el avance de los fuegos, las acciones de protección siguen vigentes para garantizar la seguridad de las personas.

Por su parte, la circulación por carretera se ve afectada en la N-536 en los accesos a A Rúa y a Vilamarín; la OU-533 fue cortada en el kilómetro 41, aunque ahora ya está abierta.

La A-52 tiene la circulación interrumpida en los kilómetros 155, en las salidas de Vilardevós, y en el 260, mientras que la N-525 se encuentra cerrada al tráfico entre los kilómetros 179 y 181.