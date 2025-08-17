Ofrecido por:
Confinado un hogar residencial en Vilardevós (Ourense) con entre 20 y 30 residentes por precaución
La decisión se tomó por la cercanía de un incendio forestal al lugar, y los medios de la consellería de Política Social se encuentran trabajando para garantizar su bienestar
Te puede interesar: El incendio de Larouco "se comportó de un modo explosivo": pasó el Sil hasta por 15 puntos y entró en Lugo
Un hogar residencial de Vilardevós (Ourense) con entre 20 y 30 residentes ha sido confinado por precaución ante los incendios en la localidad.
Fuentes de la Consellería de Política Social han informado del confinamiento, así como de la evacuación de una gran dependiente del municipio de Carballeda de Avia a un centro de Ribadavia. La mujer, de 81 años, vivía en su casa.
También permanecen desalojados de forma preventiva más de un centenar de ancianos de la residencia de A Rúa, que fueron trasladados a otro centro de Vilamartín de Valdeorras.
Asimismo, han sido trasladados tres residentes de la de A Mezquita y 25 de la de Chandrexa de Queixa, personas en situación de gran dependencia, cuyo traslado requiere unas condiciones específicas.