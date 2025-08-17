Confinado un hogar residencial en Vilardevós (Ourense) con entre 20 y 30 residentes por precaución

Un hogar residencial de Vilardevós (Ourense) con entre 20 y 30 residentes ha sido confinado por precaución ante los incendios en la localidad.

Fuentes de la Consellería de Política Social han informado del confinamiento, así como de la evacuación de una gran dependiente del municipio de Carballeda de Avia a un centro de Ribadavia. La mujer, de 81 años, vivía en su casa.

También permanecen desalojados de forma preventiva más de un centenar de ancianos de la residencia de A Rúa, que fueron trasladados a otro centro de Vilamartín de Valdeorras.

Asimismo, han sido trasladados tres residentes de la de A Mezquita y 25 de la de Chandrexa de Queixa, personas en situación de gran dependencia, cuyo traslado requiere unas condiciones específicas.