Rueda, a pie de incendio: el presidente de la Xunta vuelve a visitar el centro de coordinación de Ourense

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitará el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Ourense para hacer el seguimiento de la situación de los incendios forestales. La previsión es que llegue al centro sobre las 13:30.

Galicia, y con especial intensidad Ourense, donde sigue decretado el nivel 2 de alerta para toda la provincia a causa de los incendios, ha vivido otra dura noche de lucha contra las llamas que ha sumado varios centenares de hectáreas calcinadas.

En la mañana de este sábado permanecen sin extinguir un total de 18 incendios que arrasan casi 43.500 hectáreas, la mayor parte en Ourense.

Ourense, tras la unión de dos incendios en Chandrexa de Queixa y después de unificarse este con el registrado en Mormentelos, en Vilariño de Conso, hasta superar las 16.000 hectáreas, registra el que hasta ahora supone el incendio más grande de la historia de Galicia, de acuerdo con los registros oficiales de la Xunta, que pueden variar de los cómputos de otras entidades e instituciones.