La UME despliega a 3.400 militares y 440 medios para luchar contra los incendios, incluidos los de Ourense

La UME durante un despliegue en la lucha contra incendios forestales en una imagen de archivo. Cedida

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene en estos momentos un amplio despliegue para hacer frente a los incendios forestales que afectan a distintas zonas del país, especialmente en Galicia. En total, 1.300 militares trabajan en ataque directo contra el fuego, mientras que otros 2.100 participan en misiones de apoyo logístico, coordinación y seguridad.

El operativo cuenta con un total de 440 medios, entre vehículos de extinción, maquinaria pesada, equipos de transporte y unidades especializadas. Este esfuerzo conjunto busca contener el avance de las llamas y reforzar la labor de los servicios autonómicos y municipales de emergencias en las áreas más castigadas por los incendios.

En concreto, la UME está desplegada en Cangas del Narcea (Asturias), Yeres (León), Molezuelas de la Carballeda (Zamora), Puercas (Zamora), Requeixo-Chandrexa de Queixa (Ourense), Maceda (Ourense), Oímbra (Ourense), A Mezquita (Ourense), Larouco (Ourense), Jarilla (Cáceres), Llerena (Badajoz) y Teresa de Cofrentes (Valencia).