Pedro Sánchez advierte de un nuevo día de riesgo extremo de incendios, también en Galicia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este viernes de que se espera "un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios" en distintas zonas del país.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo continúa "volcado con todos los recursos para frenar el fuego", destacando la movilización de medios y personal en la lucha contra los incendios forestales.

Asimismo, el presidente ha mostrado su agradecimiento a los equipos que trabajan en primera línea, señalando: "Gracias, siempre, a los que lucháis en primera línea para protegernos".