Un gallego explica la situación ferroviaria en Galicia: "El tren parecía que iba a salir como en normalidad"

Iago Vázquez, pasajero gallego que tenía previsto viajar a Cádiz en tren ha tenido que modificar su hoja de ruta, como otros tantos, ante el cierre de la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid debido a las consecuencias de la ola de incendios forestales.

"Nosotros teníamos un viaje organizado para Vigo-Cádiz y salíamos en tren de Vigo a Madrid. Después de Madrid-Cádiz hacíamos transbordo. Salía a las 6 de la mañana del día de hoy", explica en conversación con Quincemil y Treintayseis.

"Llegamos 15 minutos antes a la estación. El tren parecía que iba a salir como en normalidad. Ayer nos mandaron un correo diciendo que por temas de seguridad para las personas, que no iba a salir el tren por los incendios. Llegamos ahí y parecía todo normal. Y a las 6 en punto ya apareció tachado en la pantalla y conforme estaba cancelado", manifiesta.

"Ahí subimos a la oficina de información. A todos los que estábamos ahí te daban la opción de cambiar o devolver el dinero", confirma.

No obstante, no estuvo tan clara durante la mañana que no hubiera circulación. "En mi caso me devolvieron la ida y también la vuelta, no pusieron pega ninguna", dice.

Al final, el viaje fue sobre cuatro ruedas. "Después fuimos en coche y la A-52 estaba abierta, pero sí que había varios focos aún bastante cerca de la autovía. Pasamos sin problemas pero había una nube de humo".