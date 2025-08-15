Ofrecido por:
Un gallego explica la situación ferroviaria en Galicia: "El tren parecía que iba a salir como en normalidad"
Iago Vázquez, que realizará el viaje hasta Cádiz en coche, recibió ayer un correo electrónico conforme su viaje estaba cancelado. Le han devuelto el dinero tanto de la ida como de la vuelta
Iago Vázquez, pasajero gallego que tenía previsto viajar a Cádiz en tren ha tenido que modificar su hoja de ruta, como otros tantos, ante el cierre de la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid debido a las consecuencias de la ola de incendios forestales.
"Nosotros teníamos un viaje organizado para Vigo-Cádiz y salíamos en tren de Vigo a Madrid. Después de Madrid-Cádiz hacíamos transbordo. Salía a las 6 de la mañana del día de hoy", explica en conversación con Quincemil y Treintayseis.
"Llegamos 15 minutos antes a la estación. El tren parecía que iba a salir como en normalidad. Ayer nos mandaron un correo diciendo que por temas de seguridad para las personas, que no iba a salir el tren por los incendios. Llegamos ahí y parecía todo normal. Y a las 6 en punto ya apareció tachado en la pantalla y conforme estaba cancelado", manifiesta.
"Ahí subimos a la oficina de información. A todos los que estábamos ahí te daban la opción de cambiar o devolver el dinero", confirma.
No obstante, no estuvo tan clara durante la mañana que no hubiera circulación. "En mi caso me devolvieron la ida y también la vuelta, no pusieron pega ninguna", dice.
Al final, el viaje fue sobre cuatro ruedas. "Después fuimos en coche y la A-52 estaba abierta, pero sí que había varios focos aún bastante cerca de la autovía. Pasamos sin problemas pero había una nube de humo".