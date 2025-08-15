La circulación en la A-52 y la N-525 recupera la normalidad en Ourense tras estar cortada

La circulación en la A-52 se ha restablecido tras haber permanecido cortada al tráfico, según informa el 112 Galicia que explica que no hay cortes ni tampoco en la N-525.

Mientras, la situación del tráfico ferroviario no varió y sigue cortada la circulación. Todo ello en un contexto en el que siguen activos los protocolos de protección a la ciudadanía (situación 2) en toda la provincia de Ourense.

Por la afectación de los incendios, se informó que se mantenía cortada la A-52, en el kilómetro 173, en Cualedro (Ourense). La pasada noche se comunicó que la A-52, que sufrió problemas importantes este jueves, con unos mil vehículos retenidos ante las llamas, estaba reabierta en ambos sentidos.

Mientras, en la pasada jornada se informó de que el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido hasta nuevo aviso ante la evolución de los incendios forestales que queman buena parte del territorio de Castilla y León y Galicia.

"Con la seguridad de los viajeros como prioridad, y también de los servicios de emergencias que trabajan en la extinción, Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías de seguridad", han explicado Renfe y Adif en un comunicado.