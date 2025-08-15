Balance de incendios en Galicia: tráfico ferroviario interrumpido y pueblos confinados

Las consecuencias de la ola de incendios que desde hace días afecta a Galicia, con especial intensidad a la provincia de Ourense, han provocado efectos en las vías de circulación y en tráfico ferroviario, que se han dejado notar con fuerza en el marco de la 'operación salida' por el puente del 15 de agosto.

Los problemas continúan este sábado y el último parte del 112 Galicia refleja que mantuvieron cortada la A-52, en el kilómetro 173, en Cualedro (Ourense). La pasada noche se informó a Europa Press de que la A-52, que sufrió problemas importantes este jueves, con unos mil vehículos retenidos ante las llamas, estaba reabierta en ambos sentidos. Actualmente permanece abierta pero la Guardia Civil recomienda precaución a la altura de Cualedro.

Interrumpido continúa el tráfico ferroviario. De hecho, ya en la pasada jornada se informó de que el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido hasta nuevo aviso ante la evolución de los incendios forestales que queman buena parte del territorio de Castilla y León y Galicia.

"Con la seguridad de los viajeros como prioridad, y también de los servicios de emergencias que trabajan en la extinción, Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías de seguridad", han explicado Renfe y Adif en un comunicado.

Además, los fuegos han forzado a activar la 'Situación 2' en el ámbito provincial como medida preventiva, lo que ha dejado otra noche dura, con evacuaciones y el confinamiento de varios pueblos.