Galicia

Adif corta la circulación en tren entre Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Montefurado (Lugo)

Están afectados los trenes que circulan por la red convencional entre León y Monforte de Lemos

Adif ha informado a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que se ha cortado a petición de las fuerzas de seguridad la circulación en tren entre Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, y Montefurado, en Lugo.

Los trenes afectados son los que circulan por la línea de red convencional entre León y Monforte de Lemos.

Antes, tanto Renfe como Adif habían confirmado el cierre de la circulación de los trenes entre Galicia y Madrid, precisamente como consecuencia de los incendios forestales.

Galicia se encuentra en una situación complicada por culpa de los incendios forestales, que han obligado a movilizar a un amplio número de efectivos. El tiempo está dificultando las tareas de extinción y la previsión no es positiva para los próximos días.