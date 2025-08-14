Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia (España).

Varios servicios de emergencia trabajan en la extinción del fuego, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia (España). Rosa Veiga - Europa Press.

Galicia

Detenido un hombre por el incendio forestal de Oímbra (Ourense)

El incendio que provocó ha ocasionado heridas a tres brigadistas y calcinado más de 5.000 hectáreas de monte

La Guardia Civil detuvo a un hombre, vecino de A Gudiña (Ourense), como presunto responsable de un incendio forestal en Oímbra que calcinó más de 5.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas que permanecen ingresados.

Imagen de uno de los incendios de la provincia de Ourense.

Según ha informado el Instituto Armado, el varón, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

Al hombre se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, ya que tres brigadistas sufrieron quemaduras y permanecen ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).