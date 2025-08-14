Detenido un hombre por el incendio forestal de Oímbra (Ourense)

La Guardia Civil detuvo a un hombre, vecino de A Gudiña (Ourense), como presunto responsable de un incendio forestal en Oímbra que calcinó más de 5.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas que permanecen ingresados.

Según ha informado el Instituto Armado, el varón, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

Al hombre se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, ya que tres brigadistas sufrieron quemaduras y permanecen ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).