Detenido un hombre por el incendio forestal de Oímbra (Ourense)
El incendio que provocó ha ocasionado heridas a tres brigadistas y calcinado más de 5.000 hectáreas de monte
La Guardia Civil detuvo a un hombre, vecino de A Gudiña (Ourense), como presunto responsable de un incendio forestal en Oímbra que calcinó más de 5.000 hectáreas y en el que resultaron heridos tres brigadistas que permanecen ingresados.
Según ha informado el Instituto Armado, el varón, de 46 años, realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor cuando se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.
Al hombre se le atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, ya que tres brigadistas sufrieron quemaduras y permanecen ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).