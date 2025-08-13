Más de 30 municipios de Ourense, en riesgo extremo de incendio a las puertas de otra ola de calor

Más de una treintena de municipios en la provincia de Ourense están en riesgo extremo de incendio en esta jornada de miércoles, 13 de agosto, en plena ola de incendios y a las puertas del inicio de una nueva ola de calor.

La mayoría de estos ayuntamientos se encuentran en la zona sur y este de la provincia de Ourense, según el índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) que elabora la Consellería do Medio Rural diariamente. Para la elaboración del IRDI se tiene en cuenta la conjunción de los siguientes factores: la situación meteorológica, el estado de la biomasa vegetal, las infraestructuras preventivas, las masas arbóreas y el suelo.

En concreto, Europa Presss recoge que la lista de municipios en riesgo extremo es la siguiente: A Gudiña, A Mezquita, A Veiga, Baltar, Baños de molgas, Calvos de Randín, Carballeda de Valdeorras, Cualedro, Lobeira, Lobios, Maceda Manzaneda, Muíños, O Barco, O Bolo, Oímbra, Os Blancos, Pedrafita, Petín, Porqueira, Riós, Rubiá, Sarreaus, Trasmiras, Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Barrio, Vilardevós, Vilariño de Conso, Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambía. Fuera de la provincia de Ourense el único ayuntamiento en Galicia en riesgo extremo es el de A Guarda (Pontevedra).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte del inicio de una nueva ola de calor desde este jueves, 14 de agosto, que durará, al menos, hasta el próximo lunes. MeteoGalicia alerta de "intenso calor" a partir de este jueves en el interior de Galicia y con la previsión de "poca lluvia en el medio plazo en Galicia".