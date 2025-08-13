Interrumpida la circulación del AVE de la línea Galicia-Madrid por los incendios

Adif acaba de comunicar que la circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia está interrumpida entre Vilavella y Porta de Galicia "por un incendio próximo a la infraestructura.

La compañía ferroviaria ha informado a través de sus redes sociales que los trenes con origen en la capital de España finalizarán su trayecto en Zamora.

De la misma manera, aquellos trenes originados en Galicia solo circularán hasta Ourense hasta nuevo aviso.

La frontera entre Galicia y Castilla y León se está viendo duramente afectada por los incendios forestales este miércoles.

La Delegación del Gobierno en Galicia ha informado también de cortes del tráfico en la autovía A-52 a su paso por A Mezquita y en la carretera N-525 a la altura de A Gudiña.