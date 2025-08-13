Incertidumbre en la estación de tren de Vigo ante las cancelaciones por los incendios: "No hay opciones"

La línea Galicia-Madrid se ha visto interrumpida estos días por los incendios que afectan a Ourense y Castilla y León. Miles de pasajeros han visto este martes cómo Adif y Renfe anunciaban la cancelación de sus trenes, antes por redes sociales que a través de un mensaje directo.

"No hay opciones", repetían varios viajeros que esperan a posibles soluciones frente a las taquillas de la estación de Vigo-Urzáiz. "Los trenes están completos hasta el 19 de agosto", se lamentaba una vecina de Madrid que vino a la ciudad olívica de vacaciones junto a una amiga.

"Por carretera tampoco se puede salir", añadía esta, recordando que la autovía A-52 y la carretera N-525 se mantenían cortadas a primera hora de la tarde. En estos momentos, sobre las 18:30 horas, ambas vías ya están restablecidas.

Ante la imposibilidad de retornar a su ciudad, estas mujeres de mediana edad no saben qué hacer: esperar o buscar rápidamente una habitación de hotel y quedarse otra noche más en Vigo.

"De momento, lo primero que he hecho ha sido llamar al hotel del que acabo de marchar para ver si tienen un hueco para esta noche", explica a Treintayseis.

Aún así, como recalcan, no saben qué va a pasar. En caso de que Renfe cancele finalmente sus viajes, no hay plazas disponibles hasta la semana que viene. Dependerían de los autobuses si el fuego deja estas vías libres o de unos aviones cuyo vuelo de ida a la capital cuesta 175 euros para este 14 de agosto.

En lo que ellas mismas definen como "la cola de los desesperados", también se encuentra una familia de Zamora que volvía este miércoles a su localidad natal. También explican una falta de soluciones para salir de Galicia.

El último tren de Vigo hacia Madrid partía a las 17:25 horas. Más de una hora después, la intención de estos vecinos de Zamora es esperar hasta el último momento. "A ver si hay suerte y sale hoy, porque a partir de mañana están todas las plazas completas", asevera el marido.

Su caso es más preocupante, no cuentan con la opción del avión y sólo pueden volver a Zamora por tren o carretera.

"Si no cojo ese tren a Ourense no tengo donde dormir"

Las redes sociales están siendo la principal vía de comunicación de los afectados por las cancelaciones del AVE Madrid-Galicia. "Lo peor de todo es que ni siquiera avisan con un correo o mensaje", se quejaba un usuario de X a la cuenta de Adif.

"Estamos cargados con las maletas y con niños pequeños en una lista de espera interminable de gente para saber qué solución nos dan, que por lo visto es 'arréglate cómo puedas", añadía este hombre en su respuesta al mensaje en el que Adif anunciaba la interrupción del trayecto.

"Si no cojo ese tren a Ourense no tengo donde dormir", escribía otra usuaria de esta red social, que entiende que "lo más importante es nuestra seguridad", pero critica que no les pueden "dejar tirados sin soluciones".