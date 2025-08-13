Una gallega estalla contra los incendios que destruyen Ourense: "Nos están quemando"

Galicia vive uno de los peores escenarios que, por desgracia, es bastante común todos los veranos. Hasta ahora, la ola de incendios forestales que arrasa el territorio gallego ha calcinado más de 8.000 hectáreas, siendo Ourense la provincia más afectada, que permanece en Situación 2 y que ha registrado varios heridos, entre ellos brigadistas que trabajan sin los medios necesarios para extinguir el fuego.

Según la Consellería do Medio Rural, que solo comunica datos de fuegos superiores a 20 hectáreas, en lo que va de verano se han arrasado 11.000 hectáreas, una cifra devastadora. Como era de esperar, las redes se llenan de vídeos con testimonios de aquellos que viven el terror en sus propias carnes y la tristeza de ver cómo su tierra queda arrasada por las llamas, la mayor parte, provocadas.

"Qué impotencia y qué dolor ver cómo todo arde"

Una gallega ha compartido en su cuenta de Tiktok un vídeo en el que muestra diferentes imágenes desoladoras de los incendios que tienen en vilo a toda la provincia de Ourense. Una situación catastrófica que ha arrasado miles de hectáreas y que obligó a llevar a cabo varios desalojos.

"Ourense no se está quemando. Nos están quemando", dice rotunda en el inicio del vídeo. Lo cierto es que muchos de estos incendios han sido provocados, algo muy difícil de entender para aquellos que ven cómo lo que construyeron durante años se convierte en cenizas.

La escasa o nula limpieza de los montes también tiene mucho que ver en la rapidez con la que se propagan los incendios. La acumulación de maleza, ramas secas y hojas actúan como combustible, por no hablar de que su mal mantenimiento también dificulta el trabajo de los equipos de emergencia.

"Casi 5.000 hectáreas quemadas. Trabajadores que lo dan todo sin los medios necesarios", continúa el vídeo. Los brigadistas llevan alertando de la precariedad y la falta de recursos durante mucho tiempo, pero la desatención sigue siendo patente, lo que empeora las labores de extinción.

Pocos recursos, poco personal, poca seguridad... lo que ha llevado a que haya tres brigadistas heridos, de 18, 23 y 25 años, a causa de un incendio en Ourense con quemaduras de tercer grado.

La situación en Ourense es tal, que toda la provincia permanece en alerta por nivel 2. Ante la impotencia de ver cómo el fuego se acerca a los hogares y cómo los servicios de emergencia no son los suficientes, son muchos los que se lanzan a intentar extinguir las llamas. "Gente intentando proteger sus hogares", explica la usuaria.

Rotunda, lo tiene muy claro y así lo expresa: "Ourense llora, la venden y la queman".

"Volveremos a resurgir como siempre lo hemos hecho", finaliza la usuaria @ceciliaraaujo2 en su vídeo.