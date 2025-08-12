Restablecida la circulación del AVE entre Galicia y Madrid, interrumpida por los incendios en Ourense

Adif ha restablecido la circulación de tren de alta velocidad entre Galicia y Madrid, tras verse interrumpida por los múltiples incendios que afectan este martes a la provincia de Ourense.

"Una vez revisada la infraestructura y reparados los desperfectos causados por el fuego, se recupera la tensión y restablece el servicio", ha informado Adif a través de redes sociales.

También se había visto interrumpida la circulación de trenes entre Santiago y Ourense desde las 13:45 horas por un incendio en las inmediaciones de la ciudad de As Burgas. Sobre las 17:30 horas, Renfe avisó que el servicio quedaba restablecido.

En el caso del corte de la alta velocidad entre Madrid y Galicia, Renfe preparó un plan alternativo por carretera entre A Gudiña y Ourense, que incluía la puesta en marcha de una flota de una decena de autobuses.

De este modo, el AVE entre Madrid y Vigo que partió a las 11:17 horas, que se encontraba detenido en Taboadela (Ourense), tuvo que retroceder hasta A Gudiña para ser transbordado.