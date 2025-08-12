Jardín privado quemado durante el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia

Jardín privado quemado durante el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia Rosa Veiga - Europa Press

Ofrecido por:

Galicia

Tres brigadistas municipales sufren quemaduras en un incendio de Oímbra (Ourense)

El incendio en el concello de Oímbra (Ourense) ha calcinado alrededor de 80 hectáreas, según las últimas estimaciones

Información relacionada: Incendios en Galicia, en directo: Activado el nivel 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense

Publicada
Actualizada

Tres brigadistas de Oímbra (Ourense) han resultado heridos tras sufrir quemaduras en un incendio forestal registrado en este municipio, según ha confirmado el 112 Galicia a Treintayseis.

Extinción del incendio declarado a partir de la vía del tren en Seixalbo, en un terreno en el que ardieron varias colmenas

Según las últimas estimaciones, el incendio en Oímbra ya ha calcinado una superficie de alrededor de 80 hectáreas. El fuego se originó en la parroquia de A Granxa.

Los bomberos heridos pertenecen a la brigada municipal y acudieron como voluntarios a colaborar en las labores de extinción, tal y como ha confirmado Medio Rural a Europa Press.

Todo ello en un contexto en el que la Xunta mantiene activada la situación 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense, por grandes incendios que, en su conjunto, calcinan más de 4.500 hectáreas.