Tres brigadistas municipales sufren quemaduras en un incendio de Oímbra (Ourense)
El incendio en el concello de Oímbra (Ourense) ha calcinado alrededor de 80 hectáreas, según las últimas estimaciones
Tres brigadistas de Oímbra (Ourense) han resultado heridos tras sufrir quemaduras en un incendio forestal registrado en este municipio, según ha confirmado el 112 Galicia a Treintayseis.
Según las últimas estimaciones, el incendio en Oímbra ya ha calcinado una superficie de alrededor de 80 hectáreas. El fuego se originó en la parroquia de A Granxa.
Los bomberos heridos pertenecen a la brigada municipal y acudieron como voluntarios a colaborar en las labores de extinción, tal y como ha confirmado Medio Rural a Europa Press.
Todo ello en un contexto en el que la Xunta mantiene activada la situación 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense, por grandes incendios que, en su conjunto, calcinan más de 4.500 hectáreas.