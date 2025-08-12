Tres brigadistas municipales sufren quemaduras en un incendio de Oímbra (Ourense)

Jardín privado quemado durante el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia Rosa Veiga - Europa Press

Tres brigadistas de Oímbra (Ourense) han resultado heridos tras sufrir quemaduras en un incendio forestal registrado en este municipio, según ha confirmado el 112 Galicia a Treintayseis.

Según las últimas estimaciones, el incendio en Oímbra ya ha calcinado una superficie de alrededor de 80 hectáreas. El fuego se originó en la parroquia de A Granxa.

Los bomberos heridos pertenecen a la brigada municipal y acudieron como voluntarios a colaborar en las labores de extinción, tal y como ha confirmado Medio Rural a Europa Press.

Todo ello en un contexto en el que la Xunta mantiene activada la situación 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense, por grandes incendios que, en su conjunto, calcinan más de 4.500 hectáreas.