El incendio de Chandrexa (Ourense) quema 700 hectáreas y se convierte en el más grande del año

El incendio de Chandrexa (Ourense). Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Tabuyo del Monte - MITECO

El fuego de Chandrexa de Queixa (Ourense), activo en la parroquia de Requeixo desde las 15:51 horas de la tarde del viernes, continúa avanzando sin control y ya calcina 700 hectáreas, según las últimas estimaciones ofrecidas por la Consellería do Medio Rural. Por otra parte, el incendio que quema 120 hectáreas en la parroquia de Monteseiro, en A Fonsagrada (Lugo), se ha estabilizado en la mañana del sábado.

Según informa Europa Press en base a fuentes de la Xunta, en principio, en el fuego de Chandrexa no existe ningún riesgo para viviendas próximas, ya que se trata de una zona de sierra.

Para su extinción se han movilizado, hasta el momento, ocho técnicos, 22 agentes, 32 brigadas, 18 motobombas, siete palas, dos unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y ocho aviones.

Hasta ahora, el incendio forestal más grande del año había sido el de Vilardevós tras arrasar 587 hectáreas desde que se declaró el pasado fin de semana, 1 de agosto, hasta su extinción este viernes a las 12:24 horas.

En este incendio, al comienzo de la noche del viernes la superficie quemada alcanzaba las 200 hectáreas pero con el paso de las horas llegó a duplicarse, amaneciendo en 450 hectáreas quemadas. Con el avance de este sábado las llamas han arrasado más superficie hasta las 750 que se estiman según los últimos datos.

En las labores de extinción de este fuego un brigadista fue evacuado por un posible golpe de calor. El integrante de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales ya se ha recuperado.

Varias zonas de la provincia de Ourense se encuentran bajo alerta naranja por altas temperaturas.

Por otro lado, está controlado desde las 17:15 horas un conato de incendio en Begonte (Lugo), parroquia de Baamonde, con una superficie de 0,79 hectáreas, iniciado a las 13:18 del sábado. Intervienen tres agentes, cinco brigadas, cuatro motobombas, un helicóptero y dos aviones. También permanece controlado uno en Sarreaus (Ourense), de 0,93 hectáreas.

Asimismo, están estabilizados fuegos —ambos con superficie pendiente de confirmar— en Vilariño de Conso (Ourense), parroquia de Mormentelos, desde las 17:26 horas y Verín (Ourense), parroquia de Vilamaior do Val, desde las 16:39 horas.

En las últimas horas, se han extinguido varios fuegos: en Vilalba (Lugo), parroquia de Lanzós, de 3 hectáreas; un conato en Pontevedra, parroquia de Verducido, de 0,13 hectáreas, y otro en Parada de Sil (Ourense), lugar de Leiravella, de 0,06 hectáreas.

Estabilizado el incendio de A Fonsagrada

Además, desde las 12:45 horas del sábado está estabilizado el incendio forestal de la parroquia de Monteseiro, en el municipio lucense de Fonsagrada, que se inició a las 15:30 horas del martes y que, según las últimas estimaciones, afecta alrededor de 120 hectáreas. Han intervenido seis técnicos, 48 agentes, 65 brigadas, 69 motobombas, tres palas, siete helicópteros y ocho aviones.

En esta localidad, esta semana se produjo otro incendio, en la parroquia de Cereixido, originado el miércoles a las 13:07 horas y extinguido a las 19:20 del viernes. Tuvo una dimensión final de 30 hectáreas, 25 de arbolado y cinco restantes de monte raso.

Asimismo, están controlados los incendios de: Camariñas (A Coruña), parroquia de Xaviña (50 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), y parroquia de Corme Aldea (60 hectáreas); Ponteceso (A Coruña), parroquia de Brantuas (200 hectáreas).