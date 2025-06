La Xunta licitará por más de 90 millones el transporte escolar y limitará los lotes a un mismo licitador

La Xunta de Galicia licitará por más de 90 millones de euros el servicio de transporte escolar, lo que supone un incremento del 9,8% respecto a la contratación del año 2021. Además, también aumenta el número de contratos, de 57 a 71.

Así, lo ha explicado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en su comparecencia en el pleno del Parlamento de Galicia este martes.

Según recoge Europa Press, Calvo ha señalado que el Ejecutivo autonómico trabaja para que estos contratos entren en vigor en el próximo curso con una vigencia inicial de dos años, que serán prorrogables por un máximo de tres .

El objetivo de "buscar una mayor eficiencia" en las rutas y "fomentar la concurrencia y la participación de empresas más pequeñas". Además, se limitarán a diez el número de lotes que podrá adjudicarse a un mismo licitador.

Diego Calvo ha detallado que, en total, serán 1.490 líneas de transporte escolar, en las que se seguirá manteniendo el personal acompañante, a las que se añaden más de 2.000 líneas compartidas.

Servicios durante el verano

Asimismo, ha avanzado que desde el 1 de julio al 30 de septiembre se activarán 22.000 servicios específicos durante el verano en un total de 90 líneas, para dar respuesta al incremento de desplazamientos a espacios naturales en verano.

También se reforzarán los autobuses en la comarca de O Salnés y su conexión con Pontevedra; los servicios nocturnos durante los fines de semana para poder desplazarse en los trayectos Marín-Pontevedra, Baiona-Vigo y el corredor O Grove-Sanxenxo-Pontevedra.

En su intervención, además, el conselleiro de Presidencia ha anunciado que el próximo año se prevé la puesta en marcha de la nueva Línea Conecta Ferrol-As Pontes-Lugo para unir ambas ciudades en 1 hora y media.

La propuesta inicial contempla activar dos servicios por sentido de lunes a domingo, hasta alcanzar 28 servicios semanales que se suman a los 21 actuales, lo que supone un total en esta línea de 49 servicios a la semana.

Transporte ferroviario

Por otro lado, Calvo ha aprovechado para calificar de "despropósito" que el Gobierno central pretenda que la Xunta y los concellos asuman el impulso de los aeropuertos gallegos y ha instado a Aena a liderar una "planificación coordinada".

En esta línea, Diego Calvo ha vuelto a censurar la "falta de compromiso" del Ministerio de Transportes con el transporte ferroviario en Galicia. Así, se ha referido a las averías e incumplimientos de horarios y fallos en la web de Renfe, así como la supresión de servicios.

Así, ha criticado que los refuerzos del AVE durante el verano impliquen dejar a Ferrol desde esta semana sin su única conexión directa con Madrid, aumentos en el tiempo de espera en Lugo y una frecuencia menos en Vilagarcía y A Gudiña.

Críticas de la oposición

Luego ha sido el turno de la oposición, que criticó la implicación de la Xunta en materia de Transportes. El primero en intervenir ha sido el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ha censurado la pérdida de servicios ferroviarios en la estación de A Gudiña.

Por su parte, el parlamentario del PSdeG Carlos López Font ha censurado que la Xunta de Galicia minimice las deficiencias del transporte de autobús mientras critica el "refuerzo histórico" en la conexión ferroviaria en Galicia por parte del Estado".

Font ha acusado al Gobierno gallego de esconder el crisol de deficiencias en el transporte por carretera bajo una estrategia de "triunfalismo, falta de transparencia y grandes cifras". En este sentido, ha reclamado a la Xunta que "abandone la confrontación" y de paso a la gestión directa, a la colaboración con el Estado y a la lealtad en la "necesaria colaboración institucional".

Por su parte, el nacionalista Paulo Ríos ha asegurado coincidir con el "análisis" del conselleiro al señalar que el transporte ferroviario en Galicia "es un desastre", pero ha censurado que a la Xunta le falten "propuestas y proactividad" para reclamar su mejora.

"No lo hicieron con Rajoy y no lo están haciendo ahora", ha censurado para criticar que la Xunta no aprovechase la Conferencia de Presidentes para trasladar este asunto, sino que prefiriese "hacer simplemente el paripé" que "mandaban la señora Ayuso y el señor Feijóo".