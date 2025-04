Adiós al buen tiempo en Galicia: este es el día en el que regresan las lluvias y bajan las temperaturas

Galicia estrenó el horario de verano de la mejor manera: con cielos despejados y máximas que superaron los 25 grados en el sur de la región. Locales y turistas disfrutaron de un fin de semana de lo más primaveral, con algún que otro valiente dándose el primer chapuzón de la temporada.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en España anuncia un giro de 180 grados en el tiempo en cuestión de horas. La situación meteorológica va a cambiar con el arranque del mes de abril, una borrasca llegará al oeste de la Península Ibérica para de nuevo abrir la puerta a las borrascas atlánticas.

Cambio de tiempo en Galicia

Galicia dará la bienvenida al cuarto mes del año con precipitaciones a partir del miércoles 2 de abril. A última hora del día entrará un frente por Galicia y Portugal, y se extenderá a otras zonas del oeste peninsular. En caso de ser nombrada la borrasca, su nombre sería Nuria.

La semana se va a caracterizar por su inestabilidad y chubascos generalizados entre las jornadas del miércoles y viernes con las primeras tormentas primaverales.

"Las precipitaciones seguirán entrando de oeste a este y, además, notaremos como va arreciando el viento de suroeste con rachas intensas en muchas zonas del tercio oeste peninsular", apunta el portal meteorológico Eltiempo.es.

Las principales acumulaciones a lo largo de la semana se van a registrar en el oeste del país con cantidades de más de 50-60 mm en Extremadura y Andalucía. Mientras tanto, los acumulados en Galicia serán de 30 mm.

"Detrás de la borrasca que llega el miércoles hay otras que siguen la misma ruta y que podrían dar continuidad a las precipitaciones el próximo fin de semana y durante el arranque de la siguiente semana".

Predicción semanal:

En cuanto a las temperaturas, comenzarán altas para esta época, normalizándose a partir del 2 de abril. El jueves, 3 de abril, una vez empiecen a llegar frentes Atlánticos notaremos cómo se desploman las temperaturas por el oeste y zonas del interior peninsular.

Los valores en las principales ciudades gallegas se mantendrán cerca de los 20ºC, mientras que las máximas en zonas de alta montaña como Pedrafita do Cebreiro (Lugo) y Viana do Bolo (Ourense) caerán hasta los 11-10 grados a partir del día 3. Las mínimas serán de 3-6 grados, por lo que no se esperan precipitaciones en forma de nieve.

De cara a la semana del 7 al 13 de abril las incertidumbres aumentan notablemente. Los modelos de predicción de la Aemet se decantan en estos momentos por unas temperaturas inferiores a lo normal para la época y precipitaciones por encima de los valores propios de esas fechas.