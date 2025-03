Fallece el académico, historiador, escritor y traductor gallego Xoán Bernárdez Vilar

La Real Academia Galega (RAG) ha expresado su profundo pesar por la muerte de Xoán Bernández Vilar, académico historiador, escritor y traductor nacido en Marín en 1936 y que falleció esta noche en Vigo, donde residía desde 1952.

Tal y como ha trasladado la RAG en una nota de prensa remitida a Europa Press, el escritor y historiador colaboró en el programa de radio Raíz e Tempo (1965-1975), el primero en gallego emitido desde Galicia tras la guerra civil, y desarrolló una carrera como autor de novelas y ensayos sobre diversos temas históricos que merecieron numerosos galardones. En el año 2003 ingresó en la RAG como miembro correspondiente.

Trabajador de Caixanova desde el año 1957, allí conoció a Xaime Isla Couto y a través de él comenzó a relacionarse con la intelectualidad galleguista. Entre 1964 y 1968 dirigió el semanario Galicia Social, donde publicó su traducción de los evangelios al gallego. En 1965 fue cofundador de la Asociación Cultural de Vigo y entre ese año y 1975 colaboró con el programa Raíz e Tiempo, que dirigía Xohana Torres en la emisora de radio La Voz de Vigo. En este primer espacio se hizo cargo de unos 800 episodios sobre la historia de Galicia que se emitieron en distintas ocasiones tanto en esta cadena como en Radio Ecca.

Además, Xoán Bernárdez Vilar dirigió la revista de los empleados de Caixanova, 'Latexo', entre 1966 y 1970 y de 1993 a 1997. Tras jubilarse anticipadamente a causa de la fusión de las cajas del sur de Galicia, se doctoró en Historia con la tesis 'O extraordinario mundo da Ora Marítima'.

Como escritor cultivó una narrativa de carácter histórico con títulos como Un home de Vilameán. Anatomía da Revolución Irmandiña (1975), distinguido con el premio del Patronato de la Cultura Galega de Montevideo; !Ouveade, naves de Tarish¡ (1983); Vento do Norte, vento do Sul (1985), No ano do Cometa (1986), ganador del Premio Xerais; !Xerusalén, Xerusalén! (1992); y Big-Bang (1993) o A Saga da illa sen noite (2001), ambos títulos reconocidos con el Premio Concello de Vilalba.

Como historiador publicó, entre otros trabajos, Pescudas nas orixes do mito de Tristán e Iseu (1986); Antes da invención de América. Navegacións precolombinas do século XV (2001), A arte ó servicio do poder. vidas paralelas Alexandre-Augusto (2001); A etapa portuguesa de Colón e a súa viaxe Ultra Tile (2002), título ganador del Premio Taboada Chivite del Ayuntamiento de Verín; 'O comezo da nosa Idade Media. A Gallaecia que se emancipou de Roma', (2003), galardonado con el Premio de Historia Medieval de la editorial Toxosoutos; O rei Artur. Mito e realidade (2005), finalista en el Premio Ramón Piñeiro de Ensayo, y O extraordinario mundo da Ora Maritima (2013).

Como traductor fue reconocido con el Premio Ramón Piñeiro de Santiago de Compostela en el 2004 por la traducción de Idacio Lémico: Chronica (379-469); y con el Premio de traducción de la Universidade de Vigo en el 2004 por 'Chronica Hermerici'.