Localizado el autor del atropello mortal de Ourense, que podría no haberse dado cuenta del accidente

La Guardia Civil de Ourense continúa investigando las causas del atropello mortal de un peatón este viernes en las inmediaciones del polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Desde el instituto armado informan de que el fallecido era un vecino de Maceda de 65 años.

El camionero que presuntamente habría atropellado a la víctima ya ha sido localizado, pero todavía no se le ha imputado ningún delito porque no se descarta que se tratase de un accidente. Fuentes cercanas a la investigación indican que podría haber sucedido durante una maniobra marcha atrás y que el conductor no se hubiera dado cuenta del golpe.

El peatón falleció la tarde de este viernes concretamente en el kilómetro 233 de la OU-525, vial que comunica Benavente con Santiago y a la altura de San Cibrao das Viñas.

Según las mismas fuentes, un testigo informó a los agentes tener conocimiento de que el peatón había sido atropellado por un camión, sin embargo,no se encontró "vehículo alguno" en este lugar. Habría sido la propia víctima la que contó al testigo lo ocurrido.