Accidente mortal en Dozón (Pontevedra): Fallece un motorista de 52 años tras chocar contra un tractor

Un motorista de 52 años, vecino de Caldas de Reis, ha fallecido este sábado tras colisionar contra un tractor en el municipio pontevedrés de Dozón.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 274 de la carretera N-525 y, como consecuencia del impacto, el hombre salió despedido de su vehículo.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 16:25 horas, cuando un particular alertó de la colisión y solicitó asistencia sanitaria urgente para el motorista, que se encontraba gravemente herido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, que movilizó un helicóptero medicalizado, así como los Bomberos de O Deza, el GES de Lalín y la Guardia Civil de Tráfico.

Pese a la intervención de los servicios de emergencias, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del hombre.