Tres heridos tras ser atropellados en un paso de peatones en Silleda (Pontevedra)

Tres personas han resultado heridas leves en la noche de este pasado miércoles tras producirse un atropello múltiple en la localidad pontevedresa de Silleda.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fue un particular el que alertó de un accidente en la calle Pintor Colmeiro de Silleda alrededor de las 23:00 horas.

En un primer momento, este ciudadano pensó que era un choque entre una moto y un coche, pero finalmente indicó que se trataba de un atropello en el que podía haber más de una persona herida.

Por ello, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias dio aviso a Urgencias Sanitarias 061-Galicia y a la Guardia Civil.

Precisamente, fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press han explicado que tres personas resultaron heridas leves en el siniestro, tras ser atropelladas mientras cruzaban por un paso de peatones. El conductor del vehículo salió ileso.