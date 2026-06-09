Varias jóvenes de Silleda (Pontevedra) denuncian la divulgación de desnudos falsos creados por IA

La Inteligencia Artificial (IA), en el punto de mira en Silleda (Pontevedra). Varias jóvenes de la localidad han denunciado ante la Guardia Civil la difusión de imágenes suyas desnudas, creadas supuestamente con IA.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press han confirmado la existencia de al menos siete denuncias.

Dichas denuncias apuntarían a otro vecino de la localidad como supuesto autor de estas imágenes falsas de desnudos que estarían recreadas con IA —conocidas como 'deepfakes'—.