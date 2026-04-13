Susto en un templo románico de Silleda (Pontevedra): Se derrumba parte de su tejado

Susto en un templo románico de Silleda. Parte del tejado de la iglesia de Santa María de Caboeiro se desplomó el sábado, aunque, por suerte, no había personas en su interior en el momento del incidente, tal y como confirmó la regidora local, Paula Fernández.

Fue una vecina la que dio la voz de alarma al ver "algo extraño" en el tejado del templo. Más concretamente, la regidora local confirmó que una de las vigas de la cumbrera de la iglesia había colapsado. Se trata de la que se encuentra encima de la zona de culto. Por contra, la zona del presbiterio, el altar y la zona del coro no sufrieron daños, según recogió Europa Press.

En la jornada del derrumbe la iglesia se encontraba vacía ya que las misas se celebran los sábados cada quince días y este no tocaba, por lo que no hubo personas afectadas. Además, en lo material, las partes más valiosas, como las imágenes, no sufrieron daños y fueron trasladadas por el momento a otro espacio.

Ahora, tras la evaluación de los técnicos municipales, este lunes irán con un elevador para tirar hacia el interior de la iglesia los elementos que quedaron colgando y a colocar algún elemento que tape el templo mientras se prepara el proyecto de reconstrucción y el obispado tenga disposición económica para arreglarla.