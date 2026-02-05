Accidente laboral mortal en Silleda (Pontevedra): Fallece tras quedarse atrapado en una máquina

Nuevo accidente laboral mortal en Galicia: Un hombre ha perdido la vida tras quedarse atrapado en una máquina de pollos en el lugar de O Couto, en la parroquia de Refoxos (Silleda).

Según la información del 112 Galicia recogida por Europa Press, el suceso se produjo sobre las 11:00 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se trasladó un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Las personas que se encontraban en el lugar consiguieron liberar al afectado antes de la llegada de los servicios de emergencias, pero los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón.

Hasta el punto también se movilizó la Guardia Civil y la Policía Local de Silleda.