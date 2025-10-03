Fallece un hombre en Rodeiro (Pontevedra) tras caer desde un tejado

Según ha informado el 112 Galicia, un particular alertó a la central de emergencias a las 17:00 horas. El testigo señaló que un hombre se había precipitado desde el tejado de su propia casa y que podría estar fallecido.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a los agentes de la Guardia Civil.

Ya en el punto, a pesar de la intervención de los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. Falleció en el acto.

Herido en Cercedo-Cotobade

Además, como recoge Europa Press, otro hombre tuvo que ser trasladado en Cercedo-Cotobade, también por caer desde el tejado de su propia vivienda. Este accidente se ha producido sobre las 18:10 horas en el lugar de O Campo, en Valongo (Pontevedra).

En este caso, el herido fue trasladado por los servicios sanitarios, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago para trasladarlo al Hospital Clínico de la capital gallega.