Rueda, sobre las fusiones de municipios en Galicia: Solo irán adelante las "voluntarias"

Un día antes de que una jornada aborde en Santiago la posible reforma del mapa municipal y en la que se debatirá un informe que plantea hasta siete opciones de fusión que serían viables en Galicia, el mandatario gallego, Alfonso Rueda, ha reiterado que "solo irán adelante las uniones entre entidades locales que sean voluntarias".

El presidente autonómico respondió a esta cuestión en Ourense, en donde recordó que las dos últimas uniones impulsadas en España fueron las de Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade. En este extremo, anotó que los promotores de las fusiones salieron reforzados en las urnas, y opinó que es "lógico" continuar hablando de esta cuestión.

Por otro lado, Rueda explicó que el estudio fue fruto de un convenio suscrito por la Xunta de Galicia y la Fundación Juana de Vega. A pesar de que, no obstante, el citado documento se financió con recursos públicos, esto no implica, según Rueda, que el Ejecutivo asuma todas sus conclusiones. "Lo que queremos es darlo a conocer y que se genere debate desde la tranquilidad fundamental a todo el mundo de que no irá adelante ninguna fusión que no sea voluntaria. Pero hablar de sus ventajas e inconvenientes, que no niego que también los pudiera haber, creo que es lo que tenemos que hacer, no tendría ningún sentido negarse a hablar del tema", concluyó y recogió Europa Press.

Las opciones de fusión

El estudio, que se presentará en una jornada en Santiago, plantea siete posibles opciones de fusión, simuladas desde el punto de vista económico. Se apunta a Santiago y Teo, Noia y Lousame, Sanxenxo y Meaño, Alfoz y O Valadouro, y O Pereiro de Aguiar y Nogueira de Ramuín. También dos propuestas que implican a ayuntamientos de O Deza -una para toda la comarca (Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces) y otra solo para Lalín, Rodeiro y Dozón-.