'Obligatorio' ir a la playa en Vigo: El mercurio llegará a los 30 grados

El mes de mayo se despide en Vigo con un regalo: El comienzo no oficial del verano y el inicio de la temporada de playa. Y es que los 30 grados que se esperan este viernes invitan, y mucho, a llenar los arenales vigueses.

Muchos fueron los que ya se adelantaron a este verano anticipado y, sin ir más lejos, ayer jueves era prácticamente imposible encontrar un hueco para dejar el coche en el parking de Samil. Parece que la situación se repetirá hoy e incluso la dificultad de aparcamiento será mayor al coincidir este veranillo anticipado con los primeros compases del fin de semana.

Así, durante todo el día brillará el sol desde un cielo totalmente despejado en la ciudad olívica. Según Meteo Galicia, las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados y las mínimas no bajarán de los 15.

La situación será prácticamente idéntica el sábado, aunque, eso sí, las mínimas descenderán ligeramente hasta los 13 grados y las máximas, hasta los 29 grados. Para el domingo el sol no dejará de brillar, aunque el retroceso en los mercurios no cesará. No obstante, el tiempo seguirá siendo agradable y óptimo para disfrutar de un baño en las playas de la ciudad: Las máximas se quedarán en los 28 grados y las mínimas, en los 12.

Para los primeros días de la próxima semana se espera que siga predominando la situación anticiclónica, aunque ésto podría cambiar conforme avancen los días.