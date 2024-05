Desestimado el recurso contra el Plan Especial de Dotaciones para la ciudad deportiva del Celta

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso (contencioso-administrativo) interpuesto por la Comunidad de Usuarios Petelos-Tameiga contra el Plan Especial de Dotaciones para la Ciudad Deportiva del Celta en Mos. Así lo informó la alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo, que se congratuló de que la justicia le diese "una vez más" la "razón" al Concello de Mos.

El recurso buscaba echar abajo el acuerdo del Pleno del Concello de Mos adoptado en sesión ordinaria del 28 de julio de 2021 -aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones para Instalaciones Deportivas del Real Club Celta de Vigo, en Pereiras, Mos-.

Ahora, la sentencia concluye que las instalaciones no inciden directamente sobre ningún elemento de la red viaria provincial y no afectan, tampoco, a su funcionalidad. Además, según fuentes municipales, el citado informe no era necesario dada la ausencia de afectación del Plan Especial a la red de carreteras de titularidad provincial.

También concluyen los magistrados que no es necesario solicitar nuevos informes sectoriales por parte de los entes Aguas de Galicia y Consorcio para la gestión del ciclo urbano de Louro como consecuencia de la modificación de los caudales de abstecimiento recogidos en la resolución de la Confederación Hidrográfica - Miño Sil.

Arévalo aseguró que el tiempo "da y quita razones" y, además, está "poniendo todo en su sitio".