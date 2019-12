Colocan un artefacto explosivo simulado en un centro de menores no acompañados en Murcia

Un artefacto explosivo simulado ha sido hallado hoy en la puerta del centro de menores extranjeros no acompañados de Alhama de Murcia, informaron fuentes cercanas a la investigación abierta para esclarecer el suceso.



Agentes de la Guardia Civil han acudido esta mañana al centro, donde se atiende a medio centenar de los conocidos como menas, tras recibir un aviso de que había sido encontrado un objeto sospechoso.



Tras activarse el protocolo específico para estos casos, agentes del Instituto Armado han examinado el artefacto, que contenía una garrafa con un letrero que contenía acetona, unos cables y una especie de temporizador.



La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos e identificar al autor o autores de esta acción.



En la Región de Murcia hay dos centros que acogen a menores extranjeros no acompañados: Alhama de Murcia y Santa Cruz (Murcia). Precisamente, éste último ha sido centro de atención política tras asumir PP y Cs, socios de gobierno en la Comunidad, un documento de Vox que permitió la formación del ejecutivo a cambio, entre otras medidas, del cierre del centro de Santa Cruz, que alberga actualmente a unos 70 menores.



Esta petición, según la vicepresidenta del Gobierno regional y consejera competente en la materia, Isabel Franco (Cs), será cumplida cuando descienda el número de menores extranjeros no acompañados que atiende la Comunidad y puedan ser reubicados.



El pasado 4 de diciembre, la Policía Nacional desalojó el centro de menores del barrio de Madrid de Hortaleza tras el hallazgo de una granada dentro de un paquete enviado a las instalaciones. El artefacto fue detonado de forma controlada por los Tedax.