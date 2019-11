Un incendio arrasa una nave de 2.000 metros cuadrados y tres barcos en un astillero de Pontevedra

Un voraz incendio que se ha registrado esta madrugada en un astillero de Pontevedra ha arrasado una nave de 2.000 metros cuadrados y tres de los barcos que estaban en reparación en estas instalaciones.

El fuego, del que todavía se desconoce su origen, fue detectado poco después de las doce de la noche, según ha informado el 112 Galicia, que recibió multitud de llamadas de ciudadanos alertados por las grandes llamas y las explosiones que se registraron.

En el momento del incendio, en el astillero solo estaba en vigilante de seguridad y no ha resultado herido. El operativo, a las once de la mañana, todavía está activo porque el fuego a pesar de haber sido controlado durante la noche aún no está extinguido debido a los materiales inflamables y a los depósitos de combustible que estaban dentro del astillero para su trabajo diario.

Los bomberos tratan de mantenerlo controlado hasta que se extinga, porque señalan que estos materiales arden a temperaturas muy elevadas y son difíciles de apagar hasta que se consumen por sí mismos.

Además, han descartado la opción de inundar los tanques de combustible ante la posibilidad de que desborden y el combustible llegue al mar. La concejala de Seguridad Ciudadana en Pontevedra, Eva Vilaverde, se trasladó hasta la zona para comprobar el dispositivo de seguridad desplegado y ha reconocido que el incendio ha sido "alarmante" porque las llamas y el humo que ha provocado fueron "espectaculares".

Ha detallado que el incendio ha afectado "de lleno" a dos barcos que estaban en el astillero y a un tercero "parece que también", aunque se ha conseguido controlar para evitar que se extendiese.

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha indicado que las explosiones que se han producido han sido debidas a materiales disolventes y aceites pero "no son de gravedad".

Rueda ha reiterado que "lo principal" era que el incendio no se extendiese por el puerto y ha avanzado que los daños en el astillero son cuantiosos.

Cortes de tráfico a causa del fuego

La Xunta de Galicia ha activado el nivel 1 de emergencia del Plan Territorial de Galicia a consecuencia de este incendio en el que, junto con los bomberos del parque de Pontevedra, han acudido refuerzos procedentes de otros parques de la provincia como Ribadumia y Bueu y han sido alertados los de Vigo y los del Baixo Miño.

Efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil han colaborado también en el operativo de extinción de este aparatoso incendio, al igual que voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Pontevedra, Poio y Cambados, entre otros.

El fuego ha obligado a cortar el tráfico en la conocida como autovía de Marín, las carreteras PO-11 y PO-12, y se han establecido desvíos alternativos por la PO-546 para mantener la comunicación entre los municipios de Pontevedra y Marín.

Al lugar también se han desplazado los buques Sar Gavia y Hermanos García Nodal de Salvamento Marítimo para apoyar las labores de extinción desde el mar.

El grupo de apoyo logístico de la Axencia de Emerxencias de Galicia, por su parte, ha aportado una nodriza con capacidad para 25.000 litros de agua para abastecer a los medios de extinción en tierra y el personal de extinción de Medio Rural se sumó con otras dos nodrizas de apoyo.