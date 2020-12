Horóscopo de hoy, lunes 14 de diciembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 14 de diciembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy tus proyectos se agilizarán y tomarán un cariz muy importante en materia de los posibles nuevos contactos que puedas tener en tu vida. Tu agilidad mental y vital te darán un aire muy juvenil en todo lo que emprendas. Se renovarán tus pensamientos y tu manera de percibir el mundo. Y tu brillo se verá desde lo lejos, porque tu aura será muy grande.

Amor: Hoy deberás evitar mantener el control en todo momento. Es mejor que te distiendas y que disfrutes de una manera relajada y sin ideas preconcebidas. Importancia de las conversaciones.

Trabajo: Tu sutileza y tu gran dedicación te ayudarán a conseguir que todo lo que realices sea positivo y a la vez muy benéfico para todos los que te rodean y en especial para ti.

Cambios: Hoy será importante que tengas en cuenta la manera de comunicarte, para que sea ingeniosa y a la vez brillante, ya que contarás con una gran ayuda de la fortuna. Más información...

TAURO

Es un día en el que alguna persona que conozcas ya te parecerá como si fuera alguien de tu pasado o de otras vidas, porque la reconocerás y sabrás como es sin haber cruzado más que unas palabras con ella. Hoy te gustará disfrutar de lo esencial en todo, ya sean paisajes, actividades o nuevos contactos. Darás mucha importancia a la naturalidad.

Amor: Será un día mágico y que notarás que mueve mucho tu sensibilidad. Así que podrás mostrarte más amable y con mucho cariño para dar, de una forma sincera y abierta.

Trabajo: Es importante que tengas una gran disposición para cambiar de rumbo si es preciso. Ya que a veces te apetece embarcarte en nuevas aventuras diferentes y que te hagan sentir más joven.

Cambios: Lo más importante es que aprendas a divertirte de una manera diferente. Y que aprecies la belleza artística que reina en la naturaleza y en todo lo que está a tu alrededor. Más información...

GÉMINIS

Hoy, será un día bastante movido en todos los sentidos, ya que tu ingenio y tu creatividad estarán en boga. Y además contarás con la gran experiencia de lo que has aprendido y estudiado a lo largo de la vida. Recordarás partes de tu pasado, y mejorarás todo. Es afortunado equilibrar las ideas y los pensamientos y sobre todo las conversaciones.

Amor: Hoy notarás que sabes lo que quieres y por eso, te moverás de una manera tranquila y observadora. Para integrar todo lo que percibas en el ambiente y en las personas.

Trabajo: Necesitas comprender cada acción que realizas, para sentir mayor seguridad. Y te gusta profundizar en cada acto, de una manera increíble y a la vez, intentando no perder el control de las situaciones.

Cambios: Hoy es un día para dedicarte a organizar temas hogareños y familiares de una manera intensa. Y así podrás sentir la felicidad en cualquier pequeño detalle inesperado. Más información...

CÁNCER

Hoy sentirás que tus ideas son ágiles y novedosas. y tendrás ganas de realizar actividades que te diviertan y que te llenen, en tu vida. Iniciarás nuevas acciones con mucha ilusión y con un gran aire jovial, que te facilitará la llegada de buenas noticias que no esperabas. Así que disfruta de tu día especial y de todo lo que suceda en este día.

Amor: Hoy cuentas con una solidaridad y una entrega muy altruista, lo que te ayudará a sentir más plenitud. Y aprenderás que cuando das sientes más satisfacción que cuando recibes.

Trabajo: En este día déjate llevar por el ambiente y acertarás si fluyes con él; porque tu principal misión será ayudar a otras personas que lo necesitan. Y eso solo lo sabrás si sigues tus percepciones.

Cambios: Hoy tendrás que prestar mucha atención a la forma en la que te relacionas y en cómo te expresas con los demás. Porque tus reacciones estarán muy a la vista. Más información...

LEO

Hoy, tu dinamismo y tu alegría serán las claves de que tu día sea especial y muy animado. Podrás poner en marcha muchos asuntos gracias a la fuerza de tus acciones y a la vitalidad tanto física como psíquica de la que dispondrás. Así que aprovecha para poder llevar a cabo todo lo que pretendía realizar. Y te sentirás con mucha dicha al acabar el día.

Amor: El cariño que estabas esperando mostrar llenará tu corazón y sentirás deseos de lanzarlo a los cuatro vientos. Y si es a la persona querida mucho mejor; porque sentirás mayor plenitud.

Trabajo: Hoy cuentas con las herramientas principales para llevar todo a cabo de una manera precisa y sólida; ya que tu sobriedad y tu organización, te darán un gran empujón en tus actividades.

Cambios: Es un día en el cual deberás aprender a manejarte evitando cada dos por tres las comprobaciones de rigor. Deja todo un poco al aire y así sabrás lo que significa la verdadera libertad y la sorpresa. Más información...

VIRGO

Hoy, necesitas equilibrar de una manera precisa tus acciones y desafíos en asuntos familiares y también en algunos relacionados con el hogar. Por eso tendrás que prestar atención a todo ello con mucha calma y sosiego, porque de esa manera sentirás que tienes mayor seguridad y confianza en lo que llevas a cabo. Y así todo será mucho más efectivo y dinámico.

Amor: Hoy deberás prestar mucha atención a tus seres queridos y a tu pareja; ya que lo más importante en las conversaciones es la escucha. Y ello será como un gran bálsamo para ellos.

Trabajo: La responsabilidad y el orden y método serán lo que más te ayude a realizar todo de una manera muy efectiva y eficiente. Y esto te alegrará mucho, porque adelantarás bastante.

Cambios: Es un día para permitir que tu carácter de un giro muy grande, ya que, de esa manera, tu forma de pensar atraerá solamente sorpresas positivas y por eso será muy agradable, poder realizarlo. Más información...

LIBRA

Hoy es un día en el que será importante todo lo que relaciones en tu vida con el pasado, porque el mismo te traerá a personas que te ayudarán a desarrollar lo que más necesitas en tu vida; para sentirte bien y a gusto. Será como un encuentro entre almas, organizado desde hace mucho tiempo. Y ello te servirá para evolucionar.

Amor: Hoy es el momento de sanar heridas de otras épocas y de hacer “borrón y cuenta nueva” para empezar desde cero. Los comienzos siempre son oportunidades en la vida.

Trabajo: Lo más oportuno sería utilizar tu ingenio y tu vitalidad; además de la jovialidad y la desinhibición, en todas tus acciones. Y así te sentirás mucho más libre y juvenil.

Cambios: Tendrás que ocuparte de algunos asuntos que se han quedado como dormidos, porque hay que agilizarlos y hay que moverlos cuanto antes, para que den paso a otros nuevo y más frescos. Más información...

ESCORPIO

Hoy tu gran energía constructiva te ayudará mucho en todo lo que hagas. Pero deberás alejarte de una forma demasiado impetuosa de responder a todo. Porque así, perderás la mitad de tu fuerza, en ocupaciones que no te lleven a nada. Deberás por eso, guardarla únicamente para lo que realmente requiera de tu cuidado y de tu atención.

Amor: Hoy tendrás que pacificar tu carácter, ya que a veces te dejas llevar por una gran presión, que sale disparada como un corcho de champagne, y eso no es afortunado para ti, ni para los demás.

Trabajo: Tendrás un gran brillo que destacará, gracias a tu ingenio y a tu gran creatividad. Y ello te asegurará que lo que realices hoy será muy afortunado y benéfico para todos.

Cambios: Lo que proyectes deberá tener un trasfondo de gran interiorización y profundidad. Ya que te ayudará a poder dar un gran giro a tu vida y a tu carácter. Y esto repercutirá en todo. Más información...

SAGITARIO

Hoy podrás conseguir el éxito, gracias a tus proyectos planificados hace tiempo y a la profundidad de estos. Has dedicado muchas horas a preparar todo y a darle vueltas, para mirarlo desde todos los ángulos, y has llegado siempre a la misma conclusión. Así que disfruta de todo lo que tengas entre manos, porque será muy fructífero.

Amor: Hoy la manera en la que te dirijas a tus seres queridos y a tu pareja, tendrás algo muy esencial. Y es que los estás escuchando con gran precisión. Y esto te ayudará mucho.

Trabajo: Tu gran curiosidad y dedicación que estás realizando con tus ocupaciones, se están haciendo notar, en todo lo que propones. Por eso los demás te secundan mucho más.

Cambios: Tu gran conocimiento de ti, en profundidad te ayudará a conseguir que tus etapas evolutivas, sean más rápidas y que sientas mucho agradecimiento por todo lo que experimentas. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy lo más importante será que combines la generosidad con tu prudencia y tu responsabilidad. Porque la combinación de todo ello será muy productivo y efectivo a la hora de esperar los resultados de todo. Notarás que estás en el camino correcto; aunque por el mismo cambies algunas actuaciones y pormenores.

Amor: Hoy, tendrás que dar un gran cambio, y deberás escuchar con más paciencia a la persona querida. Porque con ello estarás ayudándola a que se sienta comprendida y apoyada.

Trabajo: Tienes hoy muchas herramientas para que todo lo que realices funcione a la perfección. Pon de acuerdo tus sentimientos y la profundidad al realizar todo lo que tienes entre manos.

Cambios: Deberías aprender a dar más valor a lo importante. Ya que las prisas del día a día, te llevan en la dirección contraria. Tendrás que liberarte de pensamientos obsoletos y seguir tu propio camino. Más información...

ACUARIO

Hoy sentirás que tienes que cambiar tu guion. Y que no tienes por qué seguir siempre la misma ruta. Si los demás aprueban o no lo que haces tampoco significa nada que te haga sentir que te has equivocado. Al revés, Deberás tener la seguridad de qué es lo que haces y cómo lo llevas a cabo. Y es la mejor forma que tienes de realizarlo, porque para eso ya lo has repensado.

Amor: Hoy podrás destacar ante los demás y ante la pareja, principalmente por tu bondad y por la manera tan personal que tienes de hacer todo y debido también al cariño con el que lo realizas.

Trabajo: Este día es importante tu generosidad y tu gran seriedad al realizar todo. Ya que dará pie a que los demás se den cuenta de tu gran labor. Y a que eres la persona sobre quién gira todo.

Cambios: Hoy deberás valorarte de una mare más realista y también más satisfactoria para ti Porque a veces te relegas a un segundo plano, cuando eres una “primera espada”. Más información...

PISCIS

Hoy tu gran desafío será acertar en lo que expresas y en el tono que empleas. Ya que sentirás que te sientes con cierto alboroto, a tu alrededor, Y esto hace mella en la manera de planificarte y de realizar todo. Porque te apetecería que fuera un día más tranquilo y mucho más calmado. Pero hoy hay demasiado movimiento.

Amor: Hoy tu agilidad mental y tu ingenio, planificarán, mil y una sorpresas, llenas de cariño para tus seres queridos y tu pareja. Lo que significa que tendrás muchos planes espléndidos.

Trabajo: Necesitas espacio y libertad de acción, para dar lo mejor de ti. Por eso es aconsejable, que te aísles en una burbujita, tal vez con música tranquila y que realices todo de una forma placentera.

Cambios: Lo más aconsejado para ti, es que revises la manera en la que te comunicas y en la que escuchas a los demás. Porque tal vez no te has dado cuenta de que necesitas más paciencia. Más información...