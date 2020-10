Horóscopo semanal del 2 al 8 de noviembre: predicciones sobre amor y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 2, lunes, hoy tienes que pensar todas las cosas dos veces antes de decidirte, ya que no es adecuado que escojas las primeras opciones. Es necesario que las analices con calma y que todo lo que inicies sea estudiado a fondo. Lo más importante es que aportes tus conocimientos a los demás; porque les simplificarás mucho la manera de pensar y también la de vivir su vida. El martes 3, es un día en el cual deberás coordinar varias acciones en su conjunto. Y para ello debes de tener “Nervios de acero”, para seguir imperturbable y con una buena ancla, a tierra. Podrás tener más serenidad en los momentos difíciles y tendrás suerte es asuntos relacionados con las comunicaciones, tanto habladas como escritas. Seguir leyendo...

Tauro: El día 2, lunes, sentirás mayor armonía en este día, ya que tu energía será afín con la de tu entorno. Y te sentirás con más paciencia, y con tendencia a ser una persona más cariñosa y a valorar a los demás, de una manera diferente. Cuando estás pendiente de las otras personas, te das cuenta de que es más fácil todo y de que tienes una sensación de plenitud en tu vida. El martes 3, hoy encontrarás que el entorno baila al mismo son que lo haces tú. Y que se da una sinergia con el ambiente, lo que te ayudará a sentirte más a gusto y a compartir tus sueños y tus momentos de ingenio con otras personas. Aprovecha la alegría del momento. Y las ganas de conocer a alguien afín contigo. Será un día para estar con tranquilidad. Seguir leyendo...

Géminis: El 2, lunes, deberás realizar un esfuerzo para que tus encuentros y tratos con los demás sean armónicos y amables. Y por encima de todo que sean prácticos y útiles a sus fines. De esta manera podrás realizar tu labor y tu comunicación de una manera más eficaz. Así que aprovecha y prepara todo con cuidado y esmero para llegar en profundidad a los demás. El martes 3, principalmente el primer decanato de géminis, que va del grado cero al 10, mostrará unas buenas formas de comunicarse y de mantener una gran colaboración en asuntos familiares y también laborales. Ya que pondrá su máximo empeño en combinar todo lo que realiza de una forma armónica. Podrás solucionar temas del pasado. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes día 2, tendrás una visión perceptiva muy increíble, y que te servirá no solamente para ver con antelación sucesos, sino para ayudar a otras personas que confían en ti, y en tus consejos. De hecho tienes hoy más paciencia y muchas estrategias que te ayudarán a combinar tus talentos y a poder ayudar a muchas personas, que así lo requieren. El martes 3, hoy es un día para lanzar tus planes a los cuatro vientos, y comenzar una nueva fase. Notarás que tienes la suficiente alegría y vitalidad, para que todo sea productivo y fructífero. Así que adelante con lo que tienes en marcha. Y básate especialmente en la forma de verbalizar todo. Podrás hacer tus sueños realidad; así que sentirás plenitud. Seguir leyendo...

Leo: El día 2, lunes, contarás con una gran capacidad para crear en todas tus actividades. Y la originalidad y constancia que dediques a todo lo que realizas, será una gran ayuda para todo ello. Necesitas afianzar tu estabilidad, y para ello es muy importante que aproveches el día de hoy, por la inventiva y las ideas geniales que tendrás en muchos asuntos. El martes 3, tu principal misión será la abnegación y la ayuda a otras personas que necesitan de tu apoyo. Tendrás que dejar atrás la energía que no has encauzado, para que no impida que tu trato sea efectivo y agradable. No deberías usar hoy los comportamientos autoritarios o que estén fuera de lugar. Así que empléate a fondo y actúa en consecuencia. Seguir leyendo...

Virgo: El 2, lunes, tendrás que sentar las bases personales y familiares de una manera muy cuidadosa y con bastante profundidad y atención. Porque es necesario para que todo lo que realizas por la familia sea positivo y puedas proyectar tus ideas de una manera generosa y amable. Contarás para ello con unas ideas muy penetrantes y que sacarán conclusiones acertadas. El martes 3, lo que más te ayudará en tus acciones serán la enseñanzas que has tenido a lo largo de tu vida. Y la propia sabiduría que has ido adquiriendo con los años. Por lo tanto todo lo que te ayude a realizar mejor tus acciones deberás utilizarlo. Las nuevas acciones realizadas con alegría estarán en su día afortunado; así que adelante. Seguir leyendo...

Libra: El día 2, tienes que evitar ir por la vía rápida en todo. Es mejor utilizar el sosiego y así conseguir que tu manera de relacionarte con los demás sea más tranquila; y además pueda proyectarse de una forma afectiva y muy calmada. Lo que servirá para que tus conversaciones y charlas sean apacibles y muy benéficas. Todo lo que comuniques será escuchado con atención. El martes 3, es un día en el que lo que más valorarás será lo que significa para ti la amistad y el apoyo de las personas de confianza. Lo importante es que cuentas con una gran variedad de personas que congenian muy bien contigo y que te ayudarán en todo momento. Así que siéntete con fortuna, porque no todos tienen el mismo protagonismo que tu. Seguir leyendo...

Escorpio: El día 2, lunes, deberás seguir tu intuición para conseguir los mejores resultados en tus temas financieros y económicos. Tienes el gran apoyo de tus percepciones sutiles, las cuales te ayudarán a que todo lo que tengas entre manos, sea más fácil y sencillo, que lo que realizas en otras ocasiones. Así que llénate de seguridad y de alegría, para que todo sea más efectivo. El martes 3, necesitas mantener a raya esos comentarios irónicos y especialmente los sarcásticos, porque no te llevarán más que a conseguir el desencanto de los demás. Y cuando hay mal ambiente, también te perjudica a ti. Así que intenta sobrellevar todo con mucha amabilidad y con simpatía natural. Si les hablaras a los demás, como lo harías contigo, sería mucho más fácil. Seguir leyendo...

Sagitario: El 2, lunes, notarás que tienes otra forma de percibir el entorno, ya que te dejarás llevar por tus percepciones sutiles. Y las mismas iluminarán tu camino, y tu personalidad. De tal forma que los demás acudirán a ti para que les ayudes en múltiples acciones. Te sentirás como si todo lo que has querido conseguir en la vida, pudieras iniciarlo hoy, al menos de una manera, más participativa. El martes 3, tu prioridad será que tu sensibilidad te guíe para poder estar alerta con las personas de tu alrededor que necesitan ayuda. Tu estado de ánimo será jovial e intenso. Lo que te augura un gran compromiso con las demás personas y con su calidad de vida. Así que te sentirás muy bien, si logras ayudar de una manera positiva. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 2, tendrás una gran sensibilidad, y es bueno si quieres apreciar aspectos sutiles de los demás. Pero es un poco incómodo si te sientes fácilmente perturbable, por cualquier acción de los demás hacia ti, que te pudiera parecer algo ofensiva, aunque no lo sea. Tendrás que dedicarte a ciertos asuntos que tienes que terminar para completar un ciclo. El martes 3, necesitas utilizar tu máxima diplomacia en tus tratos y encuentros con otras personas. Sentirás a veces, ganas de hablar y en otras te desbordarás. Así que utiliza un término medio y será lo más conveniente para todos. Tu madurez te permitirá saber cómo comportarte en cada ocasión; y así no te equivocarás. Seguir leyendo...

Acuario: El día 2, lunes, hoy te sentirás con mucho ánimo y vitalidad para conseguir comenzar ciertos proyectos que son vitales para ti y para tu entorno familiar. Es importante que te centres en ellos y que aproveches las múltiples cualidades que tienes; ya que con las mismas podrás poner en marcha muchos sueños que necesitan hacerse realidad. El martes 3, tu principal escollo será la manera de conseguir tu propia estabilidad personal Y también la manera de congeniar con los familiares más cercanos. Ya que corres el riesgo de tener que hacer concesiones, que a veces no quieres realizar. Pero ha llegado el momento de plantearte seriamente un acuerdo entre todos. Seguir leyendo...

Piscis: El día 2, lunes, hoy los hados te protegen y te guían hacia el mejor camino que deberías seguir Ya que contarás con una gran sociabilidad que te ayudará mucho en todo lo que quieras conseguir. Solamente tienes que esperar el momento oportuno para presentar tus ideas y tus aptitudes. Así que presta atención y disfruta de un día muy benéfico. El martes 3, podrás destacar por tu manera de comunicar con los demás. Es un día ideal para tener reuniones o encuentros con amistades que son de confianza y con las que te encanta disfrutar y divertirte. Tendrás un día movidito y esto es positivo ya que aligerarás un montón de asuntos que tienes que resolver. Podrás sentirte muy bien cuando acabes todo. Seguir leyendo...