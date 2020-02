Horóscopo del miércoles 26 de febrero: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy evita dejarte llevar por tu mundo emocional que estará muy a flor de piel. Intenta evadirte de una manera relajante y a la vez serena. Además te ayudará mucho en tus tratos y ocupaciones la forma seria y responsable de ser que tienes. Todo lo que imagines o sueñes tendrá mucho impacto en ti, ya que notarás que el universo te está ayudando con sus mensajes. Ampliar información...

Tauro: Están en juego los proyectos que tienes en mente. Date cuenta de que no siempre deberías forzar todo hacía tus deseos, porque después a la mínima contrariedad te encuentras con confusión y como si te hubieras perdido, en medio de la nada. Deja que la sorpresa surja espontáneamente, porqué así tendrás más oportunidades en la vida. Ampliar información...

Géminis: En esta jornada contarás con una gran vitalidad y muchos recursos para organizar actividades en tus ocupaciones y en tu profesión. Y si no lo tienes, es un buen día para buscar trabajo y oportunidades varias en tu vida, ya que tu ágil mete y fortuna te estarán acompañando todo el día. Podrás comunicar con facilidad tus ideas a los demás. Ampliar información...

Cáncer: Hoy la prudencia y la cautela serán tus principales aliadas, ya que necesitas que todo ocurra de una forma práctica y sosegada. Podrás utilizar tu gran aprendizaje, tanto de conocimientos como de todo lo que has ido adquiriendo a lo largo de la vida. Y esto marcará un antes y un después, que te ayudará a centrarte y a organizar todo de una manera diferente. Ampliar información...

Leo: Un día muy interesante para poner en práctica tus brillantes ideas de una forma precisa y lógica. Hay mucho en juego y no quieres dejarlo a merced del ambiente, sino que estás con mucha precaución y preparando todo para que no se te escape ni se te quede nada en el tintero. Podrás preparar todo con la calma que necesitas y con mucha paciencia. Ampliar información...

Virgo: Es el momento de contactar con las posibles personas que te pueden acompañar en tu nueva proyección y en las metas que estás planeando para que colabore más gente. Es un tiempo en el que tienes el viento a tu favor, y por eso deberías aprovechar para que la diosa fortuna te acompañe en esta aventura de una forma benéfica y positiva de tu vida. Ampliar información...

Libra: Es un día en el que te sentirás con mucha inclinación para ayudar a los que están a tu alrededor y necesitan de tus consejos o de tus palabras. O simplemente de que les escuches. Sentirás muchas emociones revueltas y a la vez una cierta rebeldía, ante causas injustas o que no entiendes. Lo mejor es que dejes tu cabeza libre de juicios y de pensamientos y que disfrutes de lo bello que hay en la vida. Ampliar información...

Escorpio: Necesitas tomarte un tiempo de descanso, o al menos momentos especiales solamente tuyos, mientras te dedicas a tus ocupaciones. En ellos podrás relajarte y disfrutar de espacios de libertad y de tranquilidad, ya que lo necesitas, hoy más que nunca. La vida te ofrece muchas facetas, y debes aprovechar todas, ya que en cada momento todo cambia y es maravilloso. Ampliar información...

Sagitario: Hoy necesitas tiempo para ti y para tus inspiraciones. Todo lo que surja de tu interior es arte y esto no solamente te llena a ti, sino que también llega a los demás, de una manera especial y muy intensa. Tus percepciones son únicas y deberías aprovecharlas para no perderte ningún detalle; así que escríbelas, o materialízalas de alguna manera que no se te olvide. Ampliar información...

Capricornio: Es importante que hoy aproveches tu arte de seducir con las palabras, tanto si quieres conseguir un trato, como si quieres que tu proyecto se realice. O cualquier otro tema en el que necesites que los demás te presten atención y logres que te escuchen de una manera incondicional. Esto te servirá para preparar el ambiente cálido y acogedor a tus planes. Ampliar información...

Acuario: Necesitas, con calma, dar paso a la estabilidad en tu vida. No quieres estar todo el tiempo a “Salto de mata” necesitas seguridad y tener todo bien planeado, especialmente con vistas económicas. Podrás organizar todo de la mejor manera posible, que tú conoces, y además con brillo e ingenio. Así que aprovecha esta buena racha. Ampliar información...

Piscis: Todo lo que sean tus iniciativas y tus progresos tanto individuales como sociales estarán con mucha fortuna y podrás plantearlos con calma y con intuición. Lo más importante es la jovialidad y la alegría que le imprimas a cada paso que des, y a la forma en la que lo presentas a las demás personas. Así el ambiente que crearás será muy agradable y te sentirás cada vez con más plenitud por realizarlo. Ampliar información...