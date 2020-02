Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 24 de febrero al 1 de marzo

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El día 24, lunes, notarás que necesitas demostrar tu cariño de una forma sincera y más pronunciada. Es el destino que te marca unas líneas para avanzar en tu camino. El martes 25, sopesa con tranquilidad las alternativas qué vas a hacer. Y tus emociones tendrás altibajos, así que presta atención, para elegir adecuadamente

El miércoles 26, deja que la sorpresa entre en tu vida, y no mantengas todo de una manera rígida y con ideas cerradas. Si te abres será más beneficioso para tus proyectos. El jueves 27, tu destino cambiará enormemente porque darás todo el cariño que tienes en tu interior y especialmente en el entorno familiar. Esto te hará muy feliz.

El viernes 29 tendrás que tener aguante ante la cantidad de emociones que pasarán por tu vida. Ya sabes que son pruebas. Si las superas, no tendrás que pasar más por ellas; si no es así, se repetirán hasta la saciedad. El sábado 29, muchas sorpresas y aventuras, con tu mundo emocional un poco revuelto. Presta atención para no desbordarte. Tu valor personal, no implica pasar por encima de los demás. Y el domingo día 1, hoy es el día ideal para manejar tu arte de saberte vender bien, y de utilizar tu amabilidad y simpatía. Así que aprovecha estas cualidades y disfruta.

