Horóscopo del miércoles 4 de septiembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tus emociones fluirán de una forma más fácil y más llevadera que de costumbre porque cuentas con apoyos cercanos, que puede ser tú pareja o amistades íntimas, y ellos te ayudarán en todo lo que te interese realizar. Cuentas con una forma más práctica y más razonada que en otras ocasiones, lo que facilita el intercambio con los demás.

Tauro: Es importante hoy dosificar tu mundo emocional ya que notarás que a veces tiran demasiado de ti y de tus sentimientos para conseguir lo que quieren. Te encuentras "Entre la espada y la pared", ya que por un lado quieres que todo fluya pero por otro te encuentras como si estuvieras "Encima de un volcán". Es tiempo de fluir y de disfrutar de lo bueno de la vida.

Géminis: Tus pensamientos giran a toda prisa y a veces no te da tiempo de apreciar lo que corre por tu mente. Deberías practicar el relax y la "Desconexión" para evitar enfrascarte demasiado en temas mundanos que solamente te enredan y que no te llevan al lugar preciso en el cual te sentirías, de forma sublime. Calma y tómate un respiro.

Cáncer: Tu gran sensibilidad hoy estará marcada por la pasión en todo lo que realices. Si los temas son de pareja, estará de enhorabuena. Procura no liarte con asuntos que no te interesan; solamente "Trata lo importante y no lo urgente", para moverte "Como pez en el agua". Solamente de esta manera notarás que todo es más fácil y llevadero.

Leo: Hoy cuentas con muchas energías diferentes a tu alrededor, por una parte quieres que todo sea armonioso, pero a la vez quieres que sea también brillante y vital; lo que sugiere que deberías dejar que las cosas pasen como tengan que suceder y tu simplemente absorbe lo bueno y lo diferente que estás sintiendo en cada momento. Vive el presente.

Virgo: Tu gran simpatía está unida a tu intelecto lo que te augura buenas conexiones con los demás, pero dentro de un orden. Es decir si sabes esperar el tiempo preciso en el que deberías actuar, el buen resultado está asegurado. Así que "No corras más que el viento" y discurre con calma y sosiego. Necesitas la ayuda de tu pareja para asuntos económicos.

Libra: Hoy tu gran sensibilidad será capaz de captar esas energías sutiles que se mueven sin que todos sean capaces de detectar. Pero hoy tú, podrás poner en marcha tu sexto sentido y captar todo ese mundo por debajo de la superficie cotidiana. Si aprendes a sumergirte en ella, tu vida será más fácil, serás más feliz y te sentirá con más plenitud.

Escorpio: Hoy tu energía Yin/Yang estará al máximo y te ayudará a equilibrar tus pensamientos y tus sentimientos; lo que te ayudará en los temas que tienes que atender hoy, principalmente los emotivos. Deberías aprender a relajarte para disfrutar de la vida, bajo otro prisma que aún no conoces y que te harás sentir más fluidez y más libre.

Sagitario: Hoy te moverás entre tu entusiasmo y tu lado emocional, que marcará toda la jornada. Es importante que aprendas a desligarte de tanta sensibilidad para evitar que te dificulten tus tareas diarias o tu forma de sentirte a gusto contigo y con los demás. Deberías poner en marcha el radar de tus metas, y la apreciación propia de saber qué quieres hacer con tu vida.

Capricornio: Hoy es el momento de girar alrededor de tu intelecto y de tu amabilidad, para al conjuntarlos poder transmitir tus verdaderos sentimientos, y que los demás comprendan tu lenguaje. Es importante que sepas comunicarte con sutileza y a la vez de forma inequívoca, para que las relaciones funcionen adecuadamente.

Acuario: Hoy tienes grades cualidades intelectuales, aptitudes únicas y mucha originalidad, pero a veces sientes como si te empaparas de un cierto estrés que puede perjudicarte en ocasiones y en momentos cumbre. Por eso deberías aprender a mantenerte por debajo del nivel de aceleración que en el día de hoy apreciarás de una forma notable.

Piscis: Hoy temes afirmar tu presencia de una manera tajante y poco discreta. Por eso deberías tener cuidado con las personas más sensibles para evitar actuar de forma muy radical o más agresiva. No obstante no bajes la guardia del todo porque pueden intentar engañarte de alguna forma, y más tarde cuando te percates de ello, ya será tarde.