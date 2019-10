Los niños andaluces estudiarán caza en clase: la polémica medida que ha impuesto VOX

El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han acordado promocionar la caza en los colegios de Andalucía, como figura en el acuerdo sobre el Presupuesto para 2020 de la comunidad autónoma que las tres formaciones han suscrito este miércoles, en el que figuran 35 medidas propuestas por Vox.

En concreto, el punto 13 del acuerdo, titulado "Actividades complementarias sobre actividad cinegética", expone que "se procederá al impulso de un programa de actividades" para la "promoción y conocimiento de la actividad cinegética en los colegios".

Estas actividades, según se lee en el documento, se realizarán en colaboración con la Federación Andaluza de Caza (FAC) y tendrán como objetivo exponer a los escolares "la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural, la conservación de la fauna y los espacios naturales".

Desde la Federación Andaluza de Caza aseguran a Europa Press que no tienen constancia de qué tipos de actividades se contemplan en el acuerdo. Desde hace cinco años, la FAC ha visitado más de 150 colegios andaluces enfocadas a la tenencia responsable de perros y el conocimiento de la biodiversidad del entorno, pero sin inculcar la caza.



"Nosotros pedimos que no se adoctrine desde ninguna postura, sino recoger todas las visiones de la naturaleza", explican desde la Federación, que promueve estas actividades para ofrecer "una visión real del mundo natural y no sesgada desde el punto de vista del animalismo o del ecologismo político", añaden.

Fomento de escuelas taurinas

El acuerdo de los tres partidos también contempla medidas reclamadas por Vox en el ámbito educativo como el establecimiento de "una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias" con el objetivo, según está redactado en el documento, de "impulsar la igualdad de oportunidades que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo".

Esta autorización de las familias es también conocida como 'Pin parental', como la denomina la formación de Santiago Abascal, que defiende esta medida ante "cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad", según la formación.



Además, el acuerdo de Presupuestos de Andalucía recoge "una mejora de las actuaciones de fomento de las Escuelas Taurinas de Andalucía" con un incremento de las partidas actuales que figuran en el proyecto de ley "por importe de 300.000 euros, en 50.000 euros adicionales con baja en otras partidas del mismo programa". El incremento de esta partida será, según lo pactado por PP, Cs y Vox, de 125.000 euros en 2021 y otros 125.000 euros en 2022.