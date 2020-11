El mapa de las tapas más típicas por comunidades autónomas: dime dónde vives y te diré qué comes

Hablemos claro. El mundo de las tapas es muy español. ¿A quién no le gusta irse a tomar unos vinos o unas cañas con familiares y amigos? Y la tapa, cómo no, es un complemento fundamental que hace que los consumidores incluso se decantan por un establecimiento u otro. Todos hemos escuchado frases como “vayamos a este bar que las tapas son mejores —o más abundantes—”. No obstante, aunque este 2020 ha sido muy diferente por la pandemia de la Covid-19, que provoca que se frecuenten menos los bares. O, incluso, que estos tengan limitaciones de horarios y otras restricciones, lo cierto es que la tapa, a pesar de todo, sigue formando parte del ADN de la gastronomía de España. De hecho, cada comunidad autónoma tiene las suyas. Así, EL ESPAÑOL publica las más típicas en cada una de las autonomías peninsulares.

Esta información, sin embargo, está basada en una reciente infografía realizada por TasteAtlas, una web que elabora multitud de artículos diarios con el fin de completar un atlas gastronómico mundial. Ahora ha tocado que analicen España y, particularmente, las tapas. El propio portal reconoce que es un “invento” español. De hecho, para TasteAtlas, el consumo de estos platos de acompañamiento está guiado por la filosofía “come cuando bebes, bebe cuando comas”. Pero, evidentemente, como no es lo mismo tomarse un Ribeiro en Galicia que una cerveza en Andalucía, las tapas típicas de cada autonomía, también difieren.

Pese a ello, TasteAtlas ha explicado que hay algunas que da igual dónde se consuman, ya que por todo el territorio español las “tapas españolas más populares” son las croquetas, los montaditos, los boquerones en vinagre, la tortilla de patata, las gambas a la plancha, el jamón serrano, las aceitunas y los quesos. Y es que da igual el bar, la provincia, la autonomía. Nadie le dirá que no al camarero si le ofrece alguno de estos ocho populares aperitivos.

Las tapas más populares por comunidades autónomas, según TasteAtlas. TasteAtlas

Pero como se venía apuntando, hay algunas que aunque hayan trascendido las fronteras autonómicas e, incluso, nacionales e internacionales siempre serán las más consumidas en ciertas comunidades autónomas por los productos que se emplean para su elaboración. Así, en las autonomías del Mar Cantábrico destacan las que tienen productos marítimos o en las del interior de España imperan los guisos o las tapas de cuchara. A continuación, los aperitivos más importantes en cada región.

En el norte de España

Los productos de mar forman parte de la gastronomía de las comunidades del norte de España. De esta manera, en Galicia destaca el pulpo a feira —también conocido como pulpo a la gallega—; en Asturias, los mejillones picantes; en Cantabria, las rabas o las angulas y; en el País Vasco, los tigres o lo chipirones en su tinta. Pero, también, estas autonomías cuentan con otras con productos no procedentes del océano. Por ello, en la comunidad gallega también predominan los pimientos del padrón o en la asturiana, el chorizo a la sidra.

Si viajamos a Navarra sobresalen los pimientos de piquillo rellenos o el queso roncal, un producto lácteo cuya denominación de origen se sitúa al norte de la comunidad foral. En Aragón, según TasteAtlas, se consumen más las albóndigas de bacalao y, cómo no, el jamón serrano de Teruel. Y es que la producción de este producto está muy ligado a los cerdos criados en el Sistema Ibérico.

A la izquierda, el queso El Pastor de Roncal y, a la derecha el Ronkari, dos productos con D.O. Roncal.

En Cataluña, por ejemplo, despunta el pan con tomate y la bomba catalana, una tapa nacida en Barcelona hecha a base de patata y carne de cerdo picada que se rebozan con pan, huevo y harina. Y, en La Rioja, las tapas más importantes son el chorizo al vino tinto —la bebida alcohólica estrella en esta autonomía— y las populares patatas a la riojana.

Las Castillas, Extremadura y Madrid

Los productos cárnicos y agrícolas son básicos en las comunidades españolas que se encuentran en la Meseta Central. De ahí que en Castilla y León, las tapas más populares de sus bares y restaurantes sean la morcilla de Burgos y los torreznos, bien fritos y crujientes, eso sí. En la otra Castilla, sobresale un plato muy típico de la región: el pisto manchego. Es una perfecta combinación de varias verduras como la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde, el tomate y el calabacín. Y si se acompaña con un huevo frito, mejor.

La otra tapa que destaca en Castilla-La Mancha es el popular morteruelo, tipiquísimo en Cuenca y Albacete. Se hace con hígado de cerdo, especias y pan rallado. Entre las dos Castillas está Madrid, la comunidad de la capital que también tiene sus dos tapas más populares según TasteAtlas. En este caso son las patatas bravas y las gambas al ajillo.

Una ración de bravas con una clara.

En Extremadura, para el citado portal gastronómico, las tapas que más le pondrán junto a su bebida, por regla general, son el jamón ibérico y las migas extremeñas. El primer producto es uno de los buques insignia de la región con gran reconocimiento internacional. El segundo es un plato tradicional basado en el pan, que se acompaña con pimiento rojo, pimiento verde, ajo y, en algunos casos, se le añaden productos cárnicos procedentes del cerdo.

El Mediterráneo y Andalucía

Como no iba a ser de otra manera, la tapa más popular de Andalucía es un clásico: el pescaíto frito. También, para TasteAtlas, que atribuye el origen de las tapas a los andaluces, sobresalen los pinchitos. Según apunta el portal el nombre de “tapa” viene del verbo tapar, ya que los bebedores de antaño andaluces “tapaban sus vasos con rebanadas de pan o carne para evitar el polvo y las moscas”.

En la Comunidad Valenciana, TasteAtlas destaca como tapas tradicionales de la región al esgarraet y las flechas de tocino envuelto. El esgarraet, para aquellos no hayan tenido la suerte de degustarlo, es un plato hecho a base de pimiento rojo asado y bacalao en salazón. Al sur de esta autonomía, cuyas costas son bañadas por el Mediterráneo, se encuentra Murcia, en donde su relación con el mar también se evidencia en una de sus dos tapas principales: el pulpo al horno. La otra son los michirones, un guiso elaborado con habas, jamón chorizo y laurel.

La cultura de las tapas, original de España.

Pese a todo, el portal gastronómico no ha publicado cuáles son las tapas más importantes de las Islas Baleares y las Islas Canarias. En contrapartida, sí que reconoce que esta cultura tapística original de España tiene tanto éxito que, en la actualidad, “se pueden encontrar en los bares de casi todos los países”, pues, como ven, la tapas trascienden fronteras.