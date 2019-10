El sueño truncado de unos novios de Castellón: no han podido casarse por un error técnico

Una pareja de enamorados de Segorbe (Castellón) no ha podido cumplir su sueño. El culpable fue un error de una técnica de Secretaría. Esa es la justificación que alegó el ayuntamiento de esta localidad, presidido por Mari Carmen Climent (PP), tras una gran polémica generada en redes sociales y lanzada desde el PSPV local, formación que pidió la dimisión de la alcaldesa por esta situación.

Desde el consistorio afirmaron que el expediente para el matrimonio se remitió el 12 de diciembre del pasado año. La pareja solicitó el 8 de julio la celebración de las nupcias para el sábado, 5 de octubre, a las 9.30 horas. Como publica Levante-EMV, según el comunicado oficial, firmado por el secretario, José María Garzón, la hora de la ceremonia "se modificó verbalmente para que fuera a las 12.00 horas". Según explica el consistorio en su comunicado, la técnico de secretaría, "omitió preparar el acta por error para llevar a cabo el casamiento y no le comunicó a la munícipe que tenía ese acto programado, por lo que la primera edil no pudo realizar la boda, al desconocer la misma y tampoco pudo formalizarla, al no contar con la documentación administrativa necesaria".

Desde el perfil de Facebook de los socialistas del municipio, reclamaron la renuncia de Climent "por dejar tirados a unos novios el día de su boda". En su texto, señalaron que "el PP volvió a demostrar lo que de verdad le importan las personas: Nada. Porque nadie abrió el ayuntamiento a la pareja y nadie acudió a casarlos".