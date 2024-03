Adiós a los vaqueros estrechos: el sencillo truco para agrandar tus pantalones en segundos

Los pantalones vaqueros se trata de una de esas prendas imprescindibles dentro de nuestro armario. Se trata de un básico de la moda que no pasa de moda y que podemos encontrar una infinidad de estilos y modelos que se adaptan a nuestros gustos y necesidades. Sin embargo, aunque se trata de una prenda por todos conocida, es habitual que haya dudas con respecto a la forma de lavarlos.

Es frecuente que cuando hemos lavado nuestros vaqueros en la lavadora o estos hayan pasado por la secadora, nos encontremos con que se encogen, llegando incluso a que incluso no nos cierran. Esto se debe a que, cuando se lavan o secan a altas temperaturas, a partir de los 60 grados, es común que los vaqueros con un alto contenido de algodón se encojan. Además, hay que tener presente que el calón puede afectar a las fibras de elastano, por lo que, aunque se trate de pantalones elásticos, el lavado puede tener un impacto sobre ellos.

Sin embargo, existen formas de poder evitar este problema, y es que hay varias recomendaciones que puedes seguir para que los jeans te queden perfectos. Un claro ejemplo es el truco viral para agrandar tus pantalones vaqueros en cuestión de minutos, que ha sido compartido por la usuaria Lara Buru (@laral.buru) en su cuenta de TikTok.

El truco para agrandar tus pantalones vaqueros

En el vídeo explica que los pantalones no le cierran, pero que tiene un pequeño truco que usa siempre en este tipo de ocasiones y que es muy sencillo de poner en práctica. Para ello se necesita un pulverizador o atomizador, agua caliente y un poco de suavizante.

Una vez reunidos estos materiales habrá que ponerlo todo en un bote y agitar para que se mezcle bien para, una vez logrado un líquido homogéneo, y antes de que se enfríe, pulverizar por las zonas del pantalón que estén más apretadas. No habrá que esperar a que seque, sino que se deben poner aún húmedos para que hagan efecto. De hecho, incluso con los pantalones ya puestos, se puede poner un poco más de líquido en esas partes en las que se ve que quedan más justos.

@lara.buru Truquito para ceder tus jeans. Tienes unos vaqueros que te quedan pequeños y quieres hacerlos mas grandes de forma facil, rapida y sin coser? Usa este truco 😉😉✅🧡 ♬ sonido original - Lara Buru

Se trata de un sencillo truco que permite hacer que los pantalones vaqueros se agranden para adaptarse a nuestro cuerpo y así que sean más cómodos de poner.

Otros trucos para agrandar los pantalones vaqueros

Desde hace décadas atrás, los pantalones vaqueros son una de las prendas imprescindibles para muchos, una prenda básica que. Como ya hemos mencionado, tras el lavado o secado pueden hacer que no te queden tan bien como cuando ya llevan unos cuantos usos, e incluso puede hacer que no los puedas poner.

Si tus vaqueros preferidos se han encogido, no debes sufrir, ya que existe la posibilidad de agrandarlos sin necesidad de comprar unos pantalones nuevos. Para agrandarlos, además del truco viral ya mencionado, conviene que sepas otros trucos para ensancharlos, como son los siguientes:

Sentadillas: una opción para agrandar los pantalones vaqueros pasa por ponerlos y cerrar los botones, para seguidamente hacer sentadillas durante un minuto.

una opción para agrandar los pantalones vaqueros pasa por ponerlos y cerrar los botones, para seguidamente hacer sentadillas durante un minuto. Calienta el pantalón: puedes calentar el pantalón vaquero pasándole un secador de pelo de manera uniforme por todas las zonas y por ambos lados, sin que sea necesario darle la vuelta. De esta manera, al ponerlos favorecerás que te puedan quedar mejor. Para agrandar la zona de la cintura, introduce los brazos y estira la zona con los codos para hacer más fuerza y conseguir un mejor resultado.

puedes calentar el pantalón vaquero pasándole un secador de pelo de manera uniforme por todas las zonas y por ambos lados, sin que sea necesario darle la vuelta. De esta manera, al ponerlos favorecerás que te puedan quedar mejor. Para agrandar la zona de la cintura, introduce los brazos y estira la zona con los codos para hacer más fuerza y conseguir un mejor resultado. Agua tibia y suavizante: otra opción pasa por usar un pulverizador de agua tibia y una cucharadita de suavizante, apoyando el pantalón sobre el suelo para luego rociar los jeans con el pulverizador. Asegúrate de que los jeans no destiñen antes de rociar el agua o protege la zona donde vayas a llevar a cabo este procedimiento. Ahora coloca los jeans y sujetándolos, empieza a tirar y estirar las zonas en las que te sientas apretado, con cuidado de no romper el pantalón. Finalmente, deja que se sequen al aire libre.

¿Cada cuánto tiempo hay que lavar los vaqueros?

Los pantalones vaqueros comenzaron siendo comercializados como ropa de trabajo por la gran resistencia de su tejido, aunque poco a poco logró ir convirtiéndose en una prenda del día a día, siendo hoy en día la prenda más usada en todo el mundo.

Más allá de su infinidad de usos, conviene saber cada cuánto tiempo se deben lavar para que se conserven en el mejor estado posible. Según los expertos, si los jeans se lavan con demasiada frecuencia se desgastarán y estropearán, por lo que, aunque la tela vaquera no acumula tanta suciedad y bacterias como otros tejidos, conviene saber cómo lavarlos para conservarlos adecuadamente.

En este sentido, la conocida empresa Levis dio a conocer un estudio en el año 2015 en el que recomendó lavar los pantalones vaqueros tras 10 usos, aproximadamente. Más adelante, confirmó que lo mejor era esperar el mayor tiempo posible para lavarlos, guiándose por la vista y el olfato para decidir si deben ser lavados, por lo que, si estos no presentan ningún tipo de mancha y no huelen mal, se podrán seguir usando sin preocuparse porque sea algo poco higiénico, ya que no es así.

Además, para lavarlos recomiendan darles la vuelta y lavarlos por separado en agua fría, y si es posible, sin hacer uso de la secadora.