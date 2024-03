El vídeo bailando de Ester Expósito con una chica... que hace pensar que están saliendo

Ester Expósito ha vuelto a acaparar la atención pública una vez más en las redes sociales tras la publicación de un vídeo bailando... junto a una mujer. Su presencia en Instagram suele ser habitual, siendo su imagen muy solicitada. Desde su participación en 'Élite', se ha convertido en un ícono de la moda y, una vez más, se encuentra en el centro de todas las miradas. Sin embargo, esta vez no se trata de la canción dedicada por Dani Martín. Ahora, los rumores apuntan a una posible relación amorosa con otra mujer.

Pero, ¿cómo ha surgido este rumor? ¿Se le ha visto en algún gesto cariñoso con alguna mujer? No, no hay evidencia de tal situación, pero un vídeo compartido por la misma actriz ha avivado la polémica. En un video de TikTok, Expósito aparece bailando junto a una joven que, al parecer, podría ser su pareja.

La supuesta pareja de Ester respondería al nombre de Nini Vélez, una estilista de moda mexicana con la que está compartiendo tiempo en el extranjero. "Literalmente observando cada foto que publican Ester Expósito y Nini Vélez", comenta un seguidor en las redes sociales. Hasta el momento, no hay confirmación ni negación de estos rumores. Ester y Nini pasan tiempo juntas y muestran signos de cariño, aunque podrían ser simplemente amigas, colegas de trabajo o, en el mejor de los casos, una pareja.

El vídeo ha provocado mucho rumor en las redes sociales y algunos de los comentarios han sido: "No me lo puedo creer, que alguien me diga que me están grabando y es mentira", "Ya os digo yo que esto no es verdad", "¿Expósito no estaba con el otro?", "Os alarmais con cualquier cosa macho, solo están bailando" o "Que salga con quien quiera".

ester expósito y su novia estoy flipando eh pic.twitter.com/oQgZELIVLV — ju 𓃰 (@juditstrong) March 24, 2024

Esto debe de ser lo que sintieron los fans de Lakers cuando murió Kobe Bryant https://t.co/J0oq8mxYry — Tage (@Tagelca) March 25, 2024

Tiene que ser coña, y si no lo es porque coño está con semejante craco — nickyccf (@PadreManesva) March 25, 2024