La dura noticia que le han dado a Violeta Mangriñán tras los Premios Ídolo: "No querían ponerme mal allí"

La 'influencer' Violeta Mangriñán se ha convertido en la gran protagonista de la semana. El nombre de la exconcursante de MYHYV y Supervivientes ha estado en boca de todos por varios motivos. El primero de ellos, una polémica en la que la joven se ha visto envuelta por unas polémicas declaraciones sobre medidas anticonceptivas. Violeta compartió con sus seguidores como había ido su última revisión ginecológica y trasladó a sus seguidores los consejos que le había dado su ginecóloga.

''He estado hablando con mi ginecóloga sobre qué método anticonceptivo empezar a usar. Estoy muy dudosa porque no me suelen sentar bien, pero nunca he probado el diu. Me han comentado que hay un dio muy bueno actualmente y que me lo piense'', aseguró. Tras las declaraciones, muchos usuarios le preguntaron qué pasaba con su pareja Fabio, haciendo referencia a los motivos por los que no se hacía la vasectomía.

"'No quiere, le da miedo y yo no quiero más hijos, algo tendré que hacer. Voy a indagar a fondo sobre el diu (...) Que conste que si le tengo tanto miedo a los anticonceptivos es porque los dos que he probado a lo largo de mi vida me han sentado fatal'', aseguró. Unas palabras que no sentaron nada bien entre sus seguidores, que criticaron la actitud del novio de la 'influencer'. "Me da hasta pena", dijeron llegaron a decir algunos usuarios de Instagram.

Imagen de Violeta Mangriñán en los Premios Ídolo. Premios Ídolo

Este jueves, Violeta se ha situado en el foco mediático de nuevo. En esta ocasión, por su paso por los Premios Ídolo, en los que fue premiada con un galardón en la categoría 'Lifestyle'. La 'influencer' compartió con sus seguidores la emoción de haber recibido el premio en la gala que organiza cada año Dulceida y que premia a los mejores creadores de contenido del país. Sin embargo, este mismo viernes, la joven ha recibido una dura noticia que ha eclipsado su felicidad.

Tal y como ella misma ha relatado a través de su perfil de Instagram, su abuela ha ingresado en el hospital como consecuencia de una neumonía. "La resaca del premio ha durado poco", ha comenzado diciendo Violeta en la historia publicada en Instagram.

[La denuncia de Inés Hernand en los Premios Ídolo: "Muchas mujeres sufrimos violencia digital"]

"Mi iaia está ingresada en el hospital con neumonía. Por suerte está estable. Mi madre y mi hermana me lo han dicho hoy porque no querían que me pusiese mal ayer", ha confesado la influencer, haciendo referencia a su asistencia a los Premios Ídolo.

Comunicado de Violeta. Instagram

Según ha relatado Violeta, tenía previsto desplazarse hasta Valencia —donde se encuentra ingresada su abuela— el lunes. Sin embargo, tras las noticias recibida, la joven plantea ahora adelantar el viaje al domingo, cuando su novio Fabio vuelva de sus conciertos.

"Ya sabéis lo que significa mi iaia para mí. Es todo, es el eje, el pilar de mi familia, mi ídola. Ella y todas las iaias son las verdaderas influencers. Aunque estoy tranquila porque me ha dicho mi madre que está bien, no puedo evitar estar super triste", ha relatado Violeta en sus perfiles de Instagram.

Así fueron los Premios Ídolo

Los 'influencers' se vistieron de gala para celebrar los Premios Ídolo. El Gran Teatro de Príncipe Pío de Madrid acogió la tercera edición de estos premios, creados por Dulceida, y que tienen como objetivo reconocen la labor de los creadores de contenido que han conseguido destacar a lo largo del año.

Los premios congregaron a un amplio número de creadores de contenido con gran 'influencia' en distintas plataformas. Algunos de los que acudieron a la gala fueron Laura Escanes, Violeta Mangriñán o Samantha Hudson No obstante, también fueron notables las ausencias, principalmente de María Pombo, que se encuentra de viaje en Nueva York.

'YoSoyPlex' se coronó como el gran triunfador de la noche, al lograr hacerse con tres premios, entre ellos el 'Ídolo del año'. Además, fueron premiados otros 'influencers' como Illo Juan, Lola Lolita, Crys Dyaz, Peldanyos o la Pija y la Quinqui, por su famoso pódcast.