Rechazan a una chica tres veces para trabajar en un hospital por ir en silla de ruedas: "No puedo más"

Lucía, una joven que sufrió una lesión medular y que le ha llevado a estar en silla de ruedas, ha compartido un vídeo en TikTok (@luciamg818) contando la difícil situación que vive en su búsqueda de empleo como técnico de enfermería. Entre lágrimas, expone cómo ha sido rechazada por tercera vez debido a su discapacidad física.

"Salgo llorando, me da mucha vergüenza, pero tío, es que de verdad que no puedo más. Es la tercera vez que me llaman de un trabajo y me rechazan por estar en silla de ruedas", empieza expresando Lucía, en un vídeo que se ha hecho rápidamente viral para apoyar a la joven e intentar revertir su situación.

Relata como, a pesar de haber presentado todos los documentos necesarios y haber indicado claramente su condición física en su solicitud de empleo, sigue enfrentándose al rechazo. "Cuando tuve mi lesión medular, presenté los papeles para acceder a la bolsa de la comunidad de Madrid como técnico de enfermería, presenté toda la documentación necesaria, todos mis títulos, toda mi experiencia", explica.

Incluso, menciona cómo un hospital público le ofreció un puesto en urgencias, pero le fue denegado debido a su condición física. "Me dijeron que no podía ser porque yo iba en silla de ruedas y el que me contactó se sorprendió incluso", lamenta.

La joven también comparte como, recientemente, ha sido contactada por un hospital público de la comunidad de Madrid para un puesto de trabajo, para ser rechazada nuevamente cuando mencionó su discapacidad.

Claro que puedo irme a otro trabajo que no sea de lo mío; y lo he hecho, pero mi vocación es la sanidad, y me duele mucho cuando me llaman de un puesto y luego me dicen que no porque voy en silla y no es adaptado . Tengo ganas de ponerme a trabajar, tengo motivación, pero es imposible Un puesto de lo que sea, en un hospital es mi mayor deseo, trabajar de lo mío, como sanitaria Yo me adapto a lo que sea de verdad, en un hospital; pero no se adaptan a mi limitación física

Ante la injusticia de la situación, las redes sociales se han volcado en apoyo a Lucía. En X (antes Twitter), cientos de usuarios han expresado su solidaridad y exigen que se le brinde una oportunidad laboral adaptada a sus necesidades.

"Es indignante que Lucía siga enfrentando discriminación laboral por su discapacidad. Todos merecemos oportunidades laborales justas y adaptadas a nuestras capacidades", escribe un usuario en X. Otro, comenta: "Lucía, no estás sola. La sociedad debe garantizar la inclusión laboral para todos, sin importar su condición física".

La historia de Lucía debe despertar la conciencia sobre la importancia de la inclusión laboral y la necesidad de eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ámbito laboral.